5 dingen die ons opvallen aan de elektrische Renault 5 (waaronder 1 nadeel)

We waren in Genève getuige van het langverwachte werelddebuut van de nieuwe elektrische Renault 5. Met ons hoofd in de wolken, noteerden we de volgende 5 dingen die ons opvielen en die jij als mogelijke koper van het Vijfje moet weten.

1 - een design om blij van te worden

Hoofd in de wolken? Jawel, want we worden oprecht blij van de nieuwe Renault 5. Hoe oud het design in de basis ook is (het oorspronkelijke Vijfje kwam in 1972 op de markt), de nieuwe 5 oogt fris en zowaar gespierd. In het echt nog meer dan op de foto's. De grote wielen (altijd 18-inch) staan op de uiterste hoeken en de wielkasten zijn dik aangezet. In de koplampen zie je een klein Frans vlaggetje, chauvinistisch als de Fransen nu eenmaal zijn.

Noem de 5 geen retromodel. "Dat wilden we juist niet", vertelde Paula Fabrega ons, die mede verantwoordelijk was voor het design. "We wilden de details van de oorspronkelijke 5 opnieuw interpreteren. Mensen onthouden juist de details van auto's waar ze goede herinneringen aan hebben, niet zozeer de auto zelf. Een voorbeeld zijn de stoelen. Die zijn geïnspireerd op de stoelen van de oude 5 Turbo, maar zorgen door hun kleur en materiaal nu voor een huiselijke sfeer."

2 - een echte stadsauto

Maak je geen enkele illusie: de nieuwe Renault 5 is een echte stadsauto. We hebben het geprobeerd, maar achterin kun je als volwassene nauwelijks fatsoenlijk zitten. De minimale beenruimte is niet eens het grootste probleem. We hadden vooral moeite om onze voeten onder de stoel voor ons te plaatsen (zie foto), met als gevolg dat we schuin moesten zitten. In die andere Franse betaalbare EV (de elektrische Citroën C3) zit je op de achterbank ruimer. De deuropening van de Renault 5 is bovendien piepklein.

Qua bagageruimte wint de Renault 5 het juist van zijn Franse rivaal (326 versus 310 liter). De bagageruimte van de 5 is diep en onder de vloer heb je extra opbergruimte.

3 - je kijkt je ogen uit

Wie gek is op geinige details, kijkt zijn ogen uit in de Renault 5. Naar de gebobbelde hemelbekleding bijvoorbeeld, die had het oude Vijfje ook. Een andere verwijzing naar de oer-5 zien we in de verticale lijnen over het dashboard. De op de 5 Turbo geïnspireerde stoelen noemden we al, maar ook het luchtrooster op de motorkap is terug. Alleen geeft dat nu de batterijstatus aan.

Verder kom je hier en daar het silhouet van een haantje tegen (het niet-officiële symbool van Frankrijk) en vind je het geboortejaar van de oorspronkelijke Vijf terug in de middenconsole. Een ander gebbetje is het ronde stokbroodmandje, losjes geïnspireerd op het bloemenvaasje van de New Beetle van Volkswagen.

4 - actieradius Renault 5

Met de standaardbatterij van 40 kWh heb je een actieradius van 300 km (WLTP). Voor een stadsauto vinden we dat helemaal prima. We moeten maar eens stoppen met de hang naar een steeds grotere actieradius. De actieradius van een benzine- of dieselauto is vooralsnog alleen mogelijk met een groot batterijpakket. Minder goed voor het milieu en bovendien loodzwaar.

De Renault 5 weegt nog geen 1500 kg. Dat is zowat het dubbele van de oorspronkelijke 5, maar als je daarmee een zwaar ongeluk krijgt moet je wel een heel grote engel op je schouder hebben. Wie af en toe de stad verlaat voor een weekendje weg op het platteland kan ook de 52 kWh-batterij nemen met een actieradius van 400 km, is het idee van Renault.

Weet dat de instapper niet kan snelladen en alleen een 11 kW-boordlader heeft. Die lage prijs van ongeveer 25.000 euro moet ergens vandaan komen. Overigens zijn de definitieve prijzen van de 5 nog niet bekend. Renault kan rekenen met een basisprijs van 25K omdat het elektrische Vijfje van dezelfde band loopt als de Renault Megane E-Tech electric. Bovendien komen alle toeleveranciers uit de buurt, waardoor de transportkosten omlaag konden.

5 - groen is gratis

De nieuwe 5 is voorlopig in vijf carrosseriekleuren leverbaar. Felgroen is de gratis standaardkleur. Alle kleuren zijn metallic. Verder heb je nog geel, donkerblauw, wit en zwart. Volgens Paula Fabrega volgen in de loop van dit jaar meer kleuren, maar de eerste kopers moeten het met deze vijf doen. De commerciële afdeling van Renault vond die groene standaardkleur trouwens maar niks, maar de designers hielden voet bij stuk: groen en niks anders.

Het zou ons niks verbazen als Renault ook met speciale uitvoeringen komt. Met dit trucje weet Fiat de levensduur van de Fiat 500 immers al jarenlang op te rekken. En ook Mini is hier goed in. Een Renault 5 Parisienne wellicht? Of een Le Car, zoals het Vijfje in Amerika heette? We vermoeden dat de nieuwe Renault 5 nog heel lang in ons midden blijft.