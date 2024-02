Lekker dan: kom je thuis met je elektrische auto, is de laadpaal uitgezet!

Nieuws

Het wordt de (aspirant-) EV-rijder niet gemakkelijk gemaakt. Bij alle onzekerheden over de wegenbelasting, prijzen en restwaardes, doet Stedin nu ook een duit in het zakje. De netbeheerder stelt voor om laadpalen tijdens spitsuren uit te zetten.

Stedin is de grootste netbeheerder in de provincies Utrecht en Zeeland en in het grootste deel van Zuid-Holland. Het bedrijf verwacht dat in grote steden de komende jaren een vijfde deel van de capaciteit van het stroomnet nodig is voor openbare laadpalen voor EV’s.



Om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen, stelt Stedin nu voor om openbare laadpalen tussen vier uur 's middags en negen uur 's avonds uit te zetten, zo lezen we bij nos.nl. Dat is de zoveelste domper voor mensen die al een elektrische auto hebben of er eentje overwegen.

Is slim laden de oplossing?



Stedin voert momenteel in Rotterdam al proeven uit met ‘slim’ of ‘netbewust laden’ om de stroomvraag te reguleren tijdens drukke periodes. Daarbij worden elektrische auto's minder snel opgeladen. Maar is dat de oplossing waar EV-rijders op zitten te wachten?

Volgens Stedin is het noodzakelijk omdat het elektriciteitsnet nu al overbelast raakt, vooral tijdens de piekuren in de avond. Met de groeiende populariteit van elektrische auto's – van 450.000 nu naar 2 miljoen in 2030 - wordt deze drukte alleen maar erger. Om dit aan te pakken, moet er volgens Stedin maar liefst 105.000 kilometer kabel worden gelegd en moeten er 54.000 transformatorhuisjes worden bijgebouwd. Dat betekent dat één op de drie straten in Nederland op de schop moet.

De Vereniging Elektrisch Rijders (VER) begrijpt de noodzaak van slim laden, maar benadrukt tegen nos.nl dat mensen met een elektrische auto wel zekerheid moeten hebben over het opladen.

Laadpaalruzies in het verschiet



Als Stedins voorstel doorgaat, voorspellen wij toenemende laadstress en een nieuw woord in de Dikke Van Dale: laadpaalruzie, of zelfs laadpaalrel. Want als je je EV met een bijna lege accu pas vanaf negen uur ’s avonds kunt gaan laden, is-ie pas na twaalf uur ’s nachts vol.

Maar wie haalt zijn auto midden in de nacht nog weg om ook zijn buurman van drie huizen verderop een laadsessie te gunnen? Dat gaat geheid tot spanningen leiden in buurten met veel EV’s of plug-in hybrides waarvan de eigenaren afhankelijk zijn van weinig openbare palen. En juist in dat soort buurten moet de vergroening van het wagenpark nog op gang komen.



Meeste EV's nog aan privé-laadpaal



Op dit moment worden de meeste elektrische auto’s immers nog geladen met particuliere laadpalen op eigen opritten. Maar het is niet verplicht om deze privépalen aan te melden. Aan de andere kant: de slimme meter ziet alles ... Voorlopig blijven mensen die hun auto thuis opladen echter nog buiten schot. Terwijl deze elektrische rijders nu al zonder stress kunnen inspelen op de belabberde toestand van het elektriciteitsnet. Zoals het opladen verplaatsen van de ochtend naar de middag en van de avond naar de nacht.



Steeds meer onzekerheid voor (aspirant-) EV-rijders



We zijn bang dat de uitspraken van Stedin een afschrikkend effect hebben op mensen die een elektrische auto of een plug-in hybride overwegen. En dat terwijl er nu eindelijk wat meer keus begint te komen in betaalbare elektrische auto's.

Dit gedoe van Stedin komt weer boven op andere maatregelen, zoals de aangekondigde afschaffing van vrijstelling van wegenbelasting, de ondoorzichtige tarieven voor openbare laadpalen. En dan laten we de vragen over de onzekere restwaarde van EV’s en de levensduur van hun accupakketten nog buiten beschouwing.