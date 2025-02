Test: zo dolt een Skoda Fabia met 95 pk de MG3 Hybrid (194 pk)

Tests

In Auto Review 2 bewijst de praktische Skoda Fabia (95 pk) dat je geen dikke spierballen hoeft te hebben om een 194 pk sterke MG3 Hybrid+ te verslaan …

Meer ruimte en de grootse kofferbak

De Skoda Fabia staat bekend als het ruimtewonder van het B-segment en de MG3 Hybrid is van de buitenkant de grotere auto. De nieuwkomer biedt zijn vijf passagiers dan ook voldoende ruimte, maar door de hoog geplaatste stoelen is de bewegingsvrijheid niet zo weldadig als in de Skoda. En met een inhoud van 380 tot 1190 liter heeft de Fabia veruit de grootste kofferbak. Achter in de MG3 past 293 tot 983 liter aan bagage.

Volwassen veercomfort

MG kiest voor een zachte basisafstemming van het onderstel, wat niet zo comfortabel uitpakt als het klinkt. Zo verloopt de samenwerking tussen de nerveuze vooras en de sterk uitverende achteras niet bepaald harmonieus. Gelukkig brengen de extra kilo’s van de hybride aandrijflijn (elektromotor, accupakket) de auto niet van zijn stuk. Het onderstel van de Skoda biedt een betere balans en laat zien hoe je oneffenheden op een soepelere manier incasseert.

De beste stoelen

De Skoda Fabia heeft ook de fijnere voorstoelen, met een goede ondersteuning en een comfortabele zitpositie. Het meubilair in de MG3 is simpel: zachte voering met weinig ondersteuning voor je rug en bovenlijf, wat op lange ritten tot vermoeidheid kan leiden.

De interieurdesigners lijken meer aandacht te hebben gehad voor de achterbank: de zithoek is prettig, de kussens voelen stevig aan en de middentunnel neemt weinig ruimte in. Je zou bijna medelijden met MG krijgen, want de Fabia is een van de weinige kleine auto’s die prat kunnen gaan op een echt comfortabele achterbank.

Niet vlotter, wel sneller

Het voordeel van zo’n indrukwekkend systeemvermogen van 194 pk, is een rappe honderdsprint van 7,0 seconden. Dat is zelfs een hele seconde sneller dan wat MG zelf beweert in de folder. De drietraps automaat weet het gebrek aan versnellingen bovendien goed te verhullen. De Fabia 1.0 TSI sloft er als een mopperende Iejoor achteraan en klokt 11,1 seconden.

De Skoda heeft wel de hoogste topsnelheid (195 versus 170 km/h), dus als je maar lang genoeg het gaspedaal vloert, haalt hij de MG vanzelf in.

Fabia: toonbeeld van rust en beheersing

Alleen op de rechte stukken kan de Chinese hatchback zijn spierballen laten rollen. En dan ook nog alleen tijdens de eerste sprints, wanneer er nog genoeg stroom in de batterij zit. Geef de MG3 een heel circuit om te veroveren en hij raakt al snel uitgeput. De grote carrosseriebewegingen en het lastig te beheersen rijgedrag zorgen voor lage bochtsnelheden en middelmatige rondetijden.

De Fabia is daarentegen het toonbeeld van rust en beheersing. Hij stuurt directer, gaat sneller door bochten en zelfs met een bescheiden vermogen van 95 pk, klokt hij een vergelijkbare rondetijd.



Conclusie

Op papier is de MG3 Hybrid+ de beste auto die je voor 22.769 euro kunt kopen. Je krijgt een ruime B-segmenter die goed in z’n spullen zit en een volwaardige hybride aandrijflijn heeft. In dit geval betekent dat veel vermogen en toch een prima verbruik. Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering, met name bij de remmen – die presteren ondermaats. Verder zijn het onderstel en de voorstoelen naar onze smaak te zacht.

Doordat de MG3 kostbare punten laat liggen, kan de schildpad de haas inhalen. De Skoda Fabia 1.0 TSI is eigenlijk op geen fouten te betrappen en vergaart een heleboel punten met zijn praktische talenten. Zoals de riante binnenruimte, de grote kofferbak en de slimme vondsten van Skoda. Eén van die slimme vondsten is de realisatie van de Tsjechische boekhouders dat een goede auto geld mag kosten. En dus ben je bij Skoda al snel duurder uit dan bij MG. Maar de gouden plak in deze test bewijst dat de Fabia het waard is.

