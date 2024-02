De nieuwe Volkswagen ID.7 is vanaf nu beschikbaar voor private lease

Nieuws

Volkswagen stopte al zijn elektrische knowhow in de Volkswagen ID.7. Nu is de langverwachte Duitse EV eindelijk hier, en kan hij via de private lease vergelijker van Auto Review binnenkort van jou zijn.

Met private lease rijd je in een gloednieuwe auto voor een vast maandbedrag. Weg zijn de zorgen over de torenhoge aanschafprijs, de onvoorspelbare afschrijving, de peperdure verzekering en bovenal het terugkerende onderhoud - dit zit allemaal verwerkt in datzelfde bedrag. Dat zorgt niet alleen voor een zorgeloos gevoel, het biedt ook een hoop overzicht in de kosten.

Nieuwe modellen zijn vaak al snel te vinden in onze handige private lease vergelijker. Zo waren auto’s als de Volvo EX30, Citroën ë-C3, BYD Seal, Polestar 4 en Renault Scenic snel na of zelfs nog voor hun marktintroductie te bestellen. Zo ben jij als eerste aan de beurt. Nu staat in onze prijsvergelijker de Volkswagen ID.7, die met zijn indrukwekkende specificaties, uitrusting, ruimte en comfort indruk maakt.

Maar is de ID.7 iets voor jou? Wij zetten de technische specificaties op een rijtje en benoemen kort de voor- en nadelen van de EV. Dan kun jij een goed geïnformeerde keuze maken. De Volkswagen ID.7 private lease je via Auto Review.

Volkswagen ID.7 in een notendop

Specificaties

Uitvoering 77 kWh Pro Business Vermogen (pk) 286 Koppel (Nm) 545 Accucapaciteit (kWh) 77 Batterijtype Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,2 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 617 Laadvermogen (kW) 11 Laadtijd 8 u Snellaadvermogen (kW) 175 Snellaadtijd (5%-80%) 28 min

Pluspunten

+ Riante binnenruimte

+ Grote kofferbak en handige grote laadklep

+ Comfortabel door stoelen, vering en stilte aan boord

Minpunten

- Onhandige touchknoppen en -sliders

- Geen frunk

- Maximaal aanhangergewicht (geremd) van 1000 kg

Volkswagen ID.7 Pro Business

De allereerste uitvoering van de Volkswagen ID.7 heet ‘Pro Business’. Deze versie stemt zelfs de meest kritische zakenman tevreden, want deze systemen krijg je allemaal standaard:

Adaptieve cruise control

Automatische airconditioning met 3 zones

Parkeersensoren voor, achter en zijde

Achteruitrijcamera

LED Matrix-koplampen (IQ.Light)

Luxe velours bekleding

Augmented-reality-head-updisplay

Keyless entry

360 graden parkeercamera

19 inch lichtmetalen velgen

Ergo-Active verwarmbare voorstoelen

LED-verlichting rondom

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

Intelligente snelheidsassistent

15 inch multimedia-touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Volkswagen ID.7 private lease

De Volkswagen ID.7 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 769,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen ID.7 private lease prijzen.

De Volkswagen ID.7 is vanaf nu via private lease beschikbaar via Auto Review. Wil je toch liever een andere auto? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Daar vind je auto’s in verschillende vormen, maten en aandrijflijnen.