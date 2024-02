Tests

De Skoda Kamiq is vernieuwd. De compacte suv is voortaan altijd uitgerust met een digitaal instrumentarium waarvan je de lay-out kunt aanpassen. Dat bevalt goed, blijkt uit onze eerste rij-indruk, maar gelukkig houdt de Skoda Kamiq ook rekening met digibeten.

Wat valt op aan de Skoda Kamiq (2024)?

Eerst maar even duiden, want op de een of andere manier vergeten we altijd een beetje wat de Skoda Kamiq nou precies is. Het is de kleinste suv van Skoda. De 'praktische en wendbare stads-suv', zoals Skoda de Kamiq noemt, staat in het modellengamma onder de Skoda Karoq. Hij is korter, maar hoger dan de Skoda Scala, een andere Skoda waarvan we soms vergeten dat-ie bestaat.

Dat we de Kamiq niet altijd helder voor de geest kunnen halen, ligt overigens aan ons, want de suv verkoopt in Nederland best oké. Vorig jaar werden 2590 nieuwe Kamiq's geregistreerd (cijfer Bovag). Alleen de Enyaq en de Kodiaq zijn als Skoda-suv populairder. Wellicht helpt het als mensen geen zwart of zilver exemplaar nemen, maar een rode, zoals de Monte Carlo-versie op de foto's.

Altijd met groot licht rijden

Om de Kamiq wat minder anoniem te maken, is het design aangepast. De grille, bumpers, koplampen en achterlichten zijn vernieuwd en moeten de auto een sportievere uitstraling geven. Ledverlichting is in het vervolg standaard. Een stapje hoger op de verlichtingsladder staat led-matrixverlichting. Dat is optioneel, maar standaard op de Monte Carlo-uitvoering. Feitelijk kun je hiermee altijd met grootlicht rijden; de auto zorgt ervoor dat tegenliggers, fietsers en voetgangers niet verblind worden.

Wat is goed aan de Skoda Kamiq?

Wie een praktische, ruime en betaalbare suv zoekt, kan niet om de Kamiq heen. De ruimte op de achterbank is in dit segment voorbeeldig. En ook voorin zit je uitstekend met voldoende bewegingsvrijheid. Niet voor niets wist de Kamiq een grote vergelijkingstest met andere compacte suv's te winnen.

De sportstoelen van de Monte Carlo-uitvoering houden je stevig vast. Al maakt de 1.0 TSI-benzinemotor met 115 pk niet het sportieve beest in je los. De 1.5 TSI met 150 pk heeft het veld moeten ruimen. Een beetje jammer is dat wel, want 115 pk is net aan voor het leeggewicht van 1233 kg plus twee inzittenden. Het is voldoende, maar niet meer dan dat.



Bij hoge snelheden is de fut er wel een beetje uit. Aan de andere kant: de driecilinder met turbo pakt al vanaf lage toerentallen mooi op en houdt zich keurig op de achtergrond. Alleen als je fel accelereert klinkt-ie wat rauw.

Met het nieuwe digitale instrumentarium zet de Kamiq een volgende stap in de digitale wereld. Je kunt het scherm naar eigen smaak aanpassen. Maar gelukkig is niet alles digitaal. De verlichting activeer je met een ouderwets grote draaiknop links van het stuur. Je grijpt nooit mis. Ook het grotere 8,25 inch centrale scherm is voortaan altijd standaard.

Ook de temperatuur en de ventilatie bedien je gemakkelijk met echte knoppen. De versnellingshendel van de optionele DSG-automaat (+ 2000 euro) is fors en kun je blindelings vinden. De automaat met dubbele koppeling schakelt keurig en nauwelijks merkbaar op.

En de spiegelverstelling en ruitbediening? Gewoon waar die horen, in het portier. Verder geen automatische handrem die je drie keer checkt omdat je er zeker van wil zijn dat die geactiveerd is, maar een hendel die je omhoog trekt. Was het hele leven maar zo simpel.

Wat kan beter aan de Skoda Kamiq?

Als je het heel rationeel bekijkt, is het verdomd lastig een minpunt te ontdekken. Hoogstens kun je zeggen dat de Kamiq niet de meest sexy suv is die je kunt kopen. Maar als je een felrode Monte Carlo-uitvoering met zwarte 18 inch wielen en zwarte logo's neemt, kun je daar ook niet meer over mekkeren.

Elektrisch is de Kamiq niet (zelfs geen mild hybride), maar de motor is van de nieuwste generatie: kleine inhoud, turbo en een zo laag mogelijke uitstoot (CO2: 123 gr/km). Als je de auto wat vaker laat staan en de komende 25 jaar geen andere auto koopt, kun je zonder gêne een klimaatbijeenkomst bijwonen.

Ook de prijs is typisch Skoda

De prijzen van de nieuwe Skoda Kamiq beginnen bij 28.490 euro. De Renault Captur, de Suzuki Vitara en de Dacia Duster zijn concurrenten, maar kunnen niet tippen aan de interieurruimte van de Kamiq. En alleen de Duster heeft een grotere bagageruimte (478 vs. 400 liter).

Toegegeven: voor dat geld rijd je in de instapper met 16 inch stalen velgen en een simpeler 2-spaaks stuurwiel. Maar wel met een digitaal instrumentarium (hetzij de basisversie), een 6-bak, cruise control en elektrisch bedienbare ramen rondom. Lichtmetalen velgen krijg je op de Selection die vanaf net geen 30.000 euro in de prijslijst staat. De Monte Carlo is met 33.990 euro de duurste, maar dan krijg je wel sportstoelen, een panoramadak en de moderne led-matrixkoplampen.

Wat vind ikzelf van de Skoda Kamiq?

Het design is naar mijn smaak iets te anoniem. Al is het er met de facelift wel op vooruit gegaan. Ik zou zeker 990 euro extra betalen en kiezen voor de kleur Velvet Red of Phoenix Orange. Wie toch voor een grijs exemplaar gaat, lach ik beslist niet uit. De Kamiq is ruim, niet te groot en niet te klein, zit aangenaam hoog en rijdt ook nog eens uitstekend met veel comfort. Rationeel bekeken, is het een heel slimme keuze.