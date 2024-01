Deze ruime Skoda kreeg een facelift en verdient een tweede kans

Nieuws

De Skoda Scala verkoopt niet zo goed en krijgt een niet erg spannende facelift. Maar juist zijn oude kwaliteiten staan nog als een huis. Dat pleit voor een herkansing.



Op basis van het uiterlijk maakt je hart niet meteen een sprongetje. Je moet goed kijken om de veranderingen met de oude Skoda Scala te zien. Toch verdient de Scala beter.

Eerst nog even de zure feiten. De verkoopcijfers van de Scala vallen ronduit tegen. Skoda had in 2023 een uitstekend jaar en werd vijfde in de verkoopstatistieken. De volle showrooms en uitpuilende orderboeken kwamen alleen niet voor rekening van de Scala. Op de Superb (1210 exemplaren) na, was de Scala het minst populair bij de Nederlandse kopers (1299 registraties). En dan was 2023 in Nederland nog het beste jaar van de Scala …

Skoda Scala facelift (2024) wijzigingen

Kunnen de veranderingen bij de vernieuwde Skoda Scala twijfelaars misschien over de streep trekken? Mwah. Het uiterlijk ging niet rigoureus op de schop. Zoals het een goede facelift betaamd, is zowel de voorzijde als de achterzijde gewijzigd met nieuwe gestileerde koplampen en achterlichten.

Er is nog een kleine verbetering. Boodschappen doen wordt makkelijker met de nieuwe Scala, dankzij het virtual pedal. Dat is een cryptische omschrijving voor een sensor onder de achterkant van de auto waarmee je automatisch de achterklep opent. Maar of je daarom nu ineens met je neus tegen de ruit van de Skoda-dealer staat ...



Het nieuws waarvan je het meest blij wordt, is dat het digitale instrumentarium en het centrale infotainmentdisplay van 8,25 inch voortaan standaard zijn. Dat is een hele vooruitgang in vergelijking met het kleine basisscherm in de eerste Scala. Een nog groter display van 9,2 inch display blijft optioneel.



Waarom zou je wél een nieuwe Skoda Scala kopen?

Groots en meeslepend zijn de veranderingen eigenlijk niet. Maar een aantal talenten neemt de nieuwe Scala gewoon van de oude over. Je komt achter zijn verborgen talenten als je instapt. De Scala staat weliswaar op het onderstel van de Volkswagen Polo, maar is net zo ruim als een Golf. En zijn prijs (zie verderop) is zelfs lager dan de goedkoopste Polo. Grappig genoeg is hij dan weer langer dan een Volkswagen Golf: 4,36 meter tegen 4,28 meter.

De kofferruimte is enorm: er past 467 liter in, wat kan worden uitgebreid tot 1410 liter wanneer je de achterbank neerklapt. Wat ons nog het meest vrolijk stemt, is de ruimte op de achterbank. Dat is bij veel merken de sluitpost op de begroting, maar met een lengte van 1,90 meter zit je er uitstekend.

Skoda Scala automaat prijs (2024)

De vernieuwde Skoda Scala kost 26.490 euro (1.0 TSI Greentech, 95 pk, vijf versnellingen). Bij Volkswagen moet je 26.990 neertellen voor de krappere Polo. Wie over alles twijfelt en het lastig vindt om keuzes te maken, is bij Skoda in goede handen. Er is maar één motorvariant leverbaar. De 1.0 TSI is er niet alleen met 95 pk, maar ook met 115 pk en zes versnellingen. De prijs is dan 28.490 euro. De viercilinder 1.5 TSI is in Nederland niet te koop.

De goedkoopste Skoda Scala met automaat (DSG) kost 30.490 euro. In februari staat de Scala bij de showroom en kun je met eigen ogen ervaren of hij een tweede kans verdient.