Review BYD Seal U: grote en luxe elektrische SUV wil knokken met Tesla, Volvo en de rest

Wereldwijd is het Chinese BYD een grote speler. In Nederland staat het merk nog in de kinderschoenen. De jongste troef is de BYD Seal U. Met deze gunstig geprijsde, elektrische SUV wil BYD klappen uitdelen aan onder meer de Tesla Model Y. Maar een tik aan de Volvo XC40 is ook mooi meegenomen ...

Wat is opvallend aan de BYD Seal U?

BYD brengt ons met deze auto een beetje in verwarring. Eerst dachten we: een BYD Seal, die bestaat toch al? Klopt, de BYD Seal is een eletrische sedan die het wil opnemen tegen de Tesla Model 3. Bij deze nieuwkomer zagen we aanvankelijk de 'U' even over het hoofd. Die staat voor 'utility', want de BYD Seal U is een sports utility vehicle, oftewel een SUV.

Verder geeft BYD aan dat de Seal U op hetzelfde e-platform 3.0 staat als de 'gewone' Seal, maar die heeft achterwielaandrijving of AWD. De BYD Seal U is daarentegen altijd een voorwielaandrijver. Wel gebruikt de Seal U hetzelfde type, kobaltvrije accu's en dezelfde motortechnieken als de Seal sedan.



Net als de Seal sedan en de betaalbare BYD Dolphin is de BYD Seal U een model in de Ocean Serie van BYD. Wolfgang Egger, de Duitse designchef van BYD en ex-Audi-werknemer, schroomde dan ook niet om een hele la open te trekken met clichés over 'het op de oceaan geïnspireerde design'. Hij heeft het over de 'schoonheid, kleur en beweging van de golven, die uiteindelijk zijn verwerkt tot de perfect geproportioneerde carrosserie van de BYD Seal U'.



Maar wat blijkt, de Seal U is eigenlijk een doorontwikkeling van de BYD Song uit 2015, die toen nog gewoon een verbrandingsmotor had. Kortom, de vormgeving van de BYD Seal U was er al voordat de Ocean Serie bestond.



En waar moeten we deze nieuweling plaatsen? Het is een vrij lange (4,78 m) en bovengemiddeld hoge (1,67 m) SUV die duidelijk groter is dan de Volvo XC40, maar ook de Skoda Enyaq en Hyundai Ioniq 5 zijn minder lang. De Tesla Model Y (4,75 m) komt nog wel aardig in de buurt.



Wat is goed aan de BYD Seal U?

Vanbuiten is de BYD Seal u dus een forse auto en ook aan de binnenkant is het geen kleintje. Met een beetje inschikken passen er zelfs drie volwassenen op de achterbank. In de kofferbak kun je 552 tot 1440 liter bagage kwijt. Wat dat betreft kan hij zich aardig meten met de concurrentie en troeft hij de elektrische Volvo XC40 zelfs flink af. De uitstraling van het interieur is uitstekend. Mooie, fijn aanvoelende materialen, fraaie stiksels en een smaakvolle combinatie van alulook, pianozwart en kunstleer.



BYD onderscheidt bij de BYD Seal U maar twee uitrustingsniveaus: Comfort en Design. Het belangrijkste verschil tussen die twee vind je in de buik van hun platform. De Comfort heeft al een fors accupakket van 71,8 kWh, de Design gaat daar met 87 kWh nog eens flink overheen.



In de BYD Seal U Comfort beschik je standaard over vrijwel alles wat het hartje van de moderne EV-rijder begeert. Van een warmtepomp tot 19-inch wielen, elektrisch verstelbare, verwarmde én geventileerde stoelen, navigatie, klimaatregeling en een legioen aan (deels kwebbelzieke) veiligheidsassistenten.



De Design gaat daar voor 3000 euro extra nog eens overheen met onder meer een groter infotainmentscherm (15,6 in plaats van 12,8 inch), een dubbele draadloze telefoonlader en een premium-audiosysteem van Infinity. Bovendien kan de Design sneller laden: met 140 in plaats van 115 kW.



Wat kan beter aan de BYD Seal U?

Bij het wegrijden uit een krappe parkeergarage verwachtten we dat de 360-gradencamera (ook standaard) automatisch op het infotainmentscherm toont hoe dicht we op de muurtjes, paaltjes en andere auto's zitten. Helaas is dat niet het geval. Als je dat wilt weten, moet je eerst een knop op het stuur indrukken. Bij achteruitrijden floept het camerabeeld wel meteen tevoorschijn.

Op de snelweg met weinig bochten en snaarstrak asfalt ervaren we de zachtgeveerde BYD Seal U als zeer comfortabel. Iets te veel rijwind rond de A-stijlen was eigenlijk de enige licht storende factor. Op een bochtige bergweg liet de auto ons echter flink schrikken. Met de rijmodus en besturing in de comfortstand, was het stuur net zo gevoelloos als de Belastingdienst in de toeslagenaffaire en deed de rijervaring denken aan een oude Jeep op terreinbanden.



Met alles in de sportstand werd dat een stuk beter, al was de balans van vering en demping toen ook niet optimaal. Op hobbels en bij snelle lastwisselingen werd het onderstel dan wat springerig en onrustig. Wel reageerde de elektromotor veel vlotter op het gas. Al blijven de acceleratiecijfers nogal achter bij de concurrentie. De Comfort gaat van 0 naar 100 km/h in 9,3 seconden, de Design heeft zelfs nog drie tienden meer nodig. Het vermogen van 218 pk is dan ook niet overbemeten, gezien het wagengewicht van 2020 respectievelijk 2147 kilo (Design). Een nijlpaard wordt nu eenmaal nooit een jachtluipaard.

Dat hoge gewicht verklaart, samen met de niet al te geweldige Cw-waarde van 0,32 (Skoda Enyaq: 0,25; Tesla Model Y: 0,23) ook het hoge verbruik. Als WLTP-gemiddelde geeft BYD 19,9 kWh/100 km op. Vandaar ook dat de actieradius voor zulke grote accu's een beetje tegenvalt. De Comfort heeft een theoretisch bereik van 420 kilometer, de Design zou 512 kilometer ver moeten komen op een volle accu.

De snellaadcapaciteit - vooral interessant tijdens lange (vakantie)reizen - is oké. Maar doordat de accupakketten groot zijn, duurt het toch nog meer dan 40 minuten om van 10 naar 80 procent capaciteit te gaan. Dat is wel iets om rekening mee te houden, zeker als je met een caravan (tot max. 1300 kg) op pad wilt.



Wanneer komt de BYD Seal U naar Nederland en wat is de prijs?

BYD kan nog niet exact zeggen wanneer de Seal U naar Nederland komt. Nauwkeuriger dan 'het eerste halfjaar van 2024' wordt het niet. Gelukkig zijn er wel exacte prijzen bekend. De rijklaarprijs voor de BYD Seal U Comfort is 42.990 euro, de BYD Seal U Design kost 45.990 euro. De fiscale waarde ligt zo'n 1000 euro lager. Dat betekent dat je voor beide versies 2950 aanschafsubsidie kunt krijgen. Meerprijzen voor losse accessoires kent BYD eigenlijk niet, ook metallic lak is standaard.



Wat vind ikzelf van de BYD Seal U?

Met de prijzen in het achterhoofd is de BYD Seal U een uitstekende aanbieding. Hij is ruim, comfortabel, zeer compleet uitgerust en hij heeft - op papier - een heel serieuze actieradius. Ook voelt alles lekker degelijk aan. Zelf heb ik moeite met het wollige rijgedrag, al speelt dat op de Nederlandse snelweg minder dan in Portugal, waar we de auto tijdens de kennismaking reden.



Ten opzichte van de concurrentie is de BYD Seal U een zware jongen, bovendien vind ik het ontwerp nogal achterhaald. Zowel qua looks als qua aerodynamica. Ten slotte kun je je afvragen of je inderdaad zo'n grote, hoge auto nodig hebt. Als ik in de markt was voor een Chinese EV in deze prijsklasse, dan ging ik liever voor de Smart #3. Die heeft wel een modern, aantrekkelijk design, en voor mij is-ie ruim zat. Bovendien rijdt die Duitse Chinees stukken beter én is-ie veel sneller dan de BYD Seal U.