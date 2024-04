Waarom je voor de nieuwe Renault Captur (2024) geen booskijkers hoeft te kopen

Nieuws

Tot nu toe was de Renault Captur een vriendelijk kijkende auto, maar met het nieuwe front ziet-ie er een stuk strenger uit. Binnenin is het nieuwe infotainmentsysteem het belangrijkste nieuws.



Sinds 2013 zijn er wereldwijd 2,2 miljoen Renaults Captur verkocht en met ongeveer 70.000 verkochte exemplaren is de Captur ook in Nederland een bestseller. Al doet het huidige model het minder goed dan de eerste generatie.



Strenge neus



Om de tweede generatie Captur klaar te maken voor zijn tweede levensfase, heeft Renault hem een flinke facelift gegeven. Vooral de neus is flink onder handen genomen. Die heeft nu een smalle, wagenbrede schijngrille, zonder vrolijke boogjes of rondingen - dat oogt best streng en stoer. Optionele booskijkers kun je gewoon bij de accessoireshop laten liggen.



Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

In het midden van de neus zit een smalle koelsleuf en verder richting wegdek bevindt zich een zeshoekige ondergrille. Die wordt geflankeerd door forse, boemerang-achtige led-dagrijlampen. Aan de achterkant blijven de wijzigingen beperkt tot heldere achterlichten en het nieuwste Renault-logo.

Het nadeel van bestsellers is dat je op elke straathoek een kopie van je eigen auto kunt tegenkomen. Dat ondervangt Renault door de Captur met 14 two-tone opties aan te bieden.



Blijf op de hoogte over de vernieuwde Captur met onze nieuwsbrief.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Nieuw multimediasysteem Captur



Binnenin is het OpenR Link-multimediasysteem met Google het grootste nieuws. Centraal op het dashboard prijkt het nieuwe 10,4-inch verticale touchscreen. OpenR Link is volgens Renault net zo intuïtief te gebruiken als een smartphone en uiteraard is het compatibel met Android Auto en Apple CarPlay. Het digitale dashboard is eveneens aangepast en meet diagonaal maximaal 10,25 inch. Daarbij is er ruimte om ook het navischerm in het instrumentarium weer te geven.

Nieuwe bekledingsmaterialen moeten voor een hoogwaardiger sfeer zorgen, maar leer is uit den boze. Gelukkig is de praktische verschuifbare achterbank wel gewoon gebleven.

Motoren met 90 tot 160 pk



Op motorisch vlak is er weinig nieuws onder de zon. De Captur wordt in Nederland aangeboden met vier aandijflijnen. Als basis dient een 90 pk sterke 1,0-liter turbomotor, die vergezeld wordt door een 100 pk sterk lpg-broertje. De 145 pk sterke hybride-aandrijflijn is ook weer van de partij, net als mild-hybride 1.3 TCe met 160 pk.

Wanneer komt de nieuwe Captur naar Nederland?



Qua uitrusting kun je kiezen uit de Evolution en Techno en net als onder meer de Renault Clio en de Scenic E-Tech, is de Captur straks ook te bestellen als sportief-luxe Esprit Alpine. D vernieuwde Renault Captur staat voor de zomervakantie in de Nederlandse showrooms, maar wat-ie gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt.