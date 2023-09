TEST Renault Clio E-Tech Hybrid 145 (2023): is dit de laatste ronde voor de Clio?

Na zijn facelift oogt de Renault Clio eerder scherp dan vriendelijk. Alsof hij zich nog even duidelijk wil laten zien voordat hij ten onder gaat. Want met de dreigende Euro 7-emissienorm voor de deur, is dat geen ondenkbaar scenario.

Eerder dit jaar liet Guido Haak, hoofd ­productplanning bij Renault, zich ontvallen dat het onzeker is of er na deze vijfde generatie van de Clio nog wel een volgende komt. Boosdoener is volgens Haak de Euro 7-norm die voor 2025 op de rol staat. Die vergt volgens hem te dure aanpassingen om nog iets te kunnen verdienen aan betaalbare compacte auto’s met verbrandingsmotor.



“We moeten miljarden investeren om de verbrandingsmotor – die in 2035 verdwijnt – een paar procent schoner te maken”, aldus Haak Volgens hem is de kans dan ook aanwezig dat de Clio verdwijnt als de Euro 7-­­­­­­­­­­­­­uitlaatgasnorm er in zijn huidige vorm komt. Ford trok die conclusie al eerder door te stoppen met de Fiesta.

Hoe herken je de vernieuwde Clio (2023)?



Voorlopig is de Clio nog gewoon onder ons en kunnen we onze eerste testrit maken met de vernieuwde versie. Grappig; eigenlijk is deze gefacelifte Clio van de vijfde generatie gemakkelijker als nieuw model te herkennen dan toen hij in 2019 op de markt kwam. Die leek van voren nog best veel op de Clio IV. Daar staat tegenover dat de nieuwe grille met de glimmende blokjes en de staande led-dagrijverlichting ons aan landgenoot Peugeot doen denken. ­Vanachter herken je de vernieuwde Renault Clio direct aan de luchtroosters in de achterbumper. De wijzigingen aan de achterlichten zie je alleen als je er een Clio van voor de facelift naast parkeert.



Clio met Esprit Alpine-pakket



De testauto is voorzien van de 145 pk sterke hybride-aandrijflijn en het superdeluxe ­Esprit Alpine-pakket. Die topversie heeft 17-inch lichtmetalen wielen met blauwe naafdoppen, Alpine-badges op de voorschermen en een metallic grijze inzet in de voorbumper. Het interieur van de Esprit Alpine verwelkomt zijn gasten met fraaie sport­stoelen, een met stof bekleed dashboard en chique grijze hemelbekleding.

Blauwgerande gordels, kleurige stiknaden, Alpine-logo’s en subtiele Franse vlaggetjes maken het geheel esthetisch af. De veiligheidsuitrusting omvat onder meer adaptieve cruisecontrol, actieve rijstrookassistentie, een achteruitrijcamera en een dodehoekwaarschuwing. Met alle leverbare veiligheidssystemen aan boord, kun je in de file zelfs semi-autonoom rijden.

Fijne adaptieve cruisecontrol



In die wetenschap begeven we ons met een gerust gevoel in het hectische spitsverkeer rondom Brussel. Tot ons genoegen heeft de adaptieve cruisecontrol geen moeite met de drukte. Het systeem doet zijn werk rustig en beheerst, zonder paniekerige remingrepen. Twee jaar geleden werd de besturing van de Clio al iets verscherpt en de auto stuurt inderdaad prettig direct. Het dikke sportstuur met rood-wit-blauwe stiknaden ligt lekker in de hand, zodat je graag de uit­daging van een bochtig traject aangaat.



Weg van de drukte krijgen we dan ook een wat inniger relatie met de sportstoelen. In snel genomen bochten pakken ze ons lekker stevig vast, zonder té opdringerig te worden. En toch breekt het zweet ons uit. Blijkbaar ademen de milieuvriendelijke en gerecyclede bekledingsmaterialen minder goed dan ­stoffen die de planeet om zeep helpen.

Comfort en binnenruimte Renault Clio (2023)



Ondertussen doet het onderstel zijn best om ook het comfort op een aangenaam peil te houden. Op kinderkopjes en klinkerwegen met hoogfrequente hobbeltjes lukt dat wonderwel. Als de oneffenheden dieper en minder frequent zijn, krijg je er meer van mee en blijkt het onderstel behoorlijk straf gedempt.



Bij de facelift heeft Renault de lengte, hoogte en wielbasis van de Clio ongemoeid gelaten. Dat betekent dat de achterbank voldoende ruimte biedt aan kinderen en volwassen die bij het kopen van kleding altijd in de rekken met XS en S neuzen. De instap is smal en voor de groteren der aarde laat zowel de hoofd- als beenruimte te wensen over.

Verbruik Clio Hybrid



Net als voor de facelift, blijft de Clio in Nederland met slechts twee aandrijflijnen leverbaar. De instapper van de reeks is de driecilinder TCe met 90 pk, daarna volgt meteen de hybride-versie. Helaas komt de 100 pk sterke lpg-variant niet naar ­Nederland; het voordelige autogas blijft hier voorbehouden aan zustermerk Dacia.

Ondanks het relatief hoge vermogen, hoef je hij de Clio Hybrid geen moeite te doen om het verbruik binnen de perken te houden. In de Eco-stand kom je zowaar dicht bij de fabrieksopgave (4,2 l/100 km, 1 op 23,8). Prefereer je de Sport-stand - een Normal-­modus is er niet - en ben je niet bang voor het gaspedaal, dan haal je alsnog met gemak 5,4 l/10 km (1 op 18,5). Om remenergie terug te winnen, zet je de transmissiehendel in de B-stand, that’s it. De mate van regeneratie is niet variabel; die mogelijkheid is voorbehouden aan nieuwere Renault-hybrides met de 1,2-liter turbobenzinemotor.

Pijlsnelle stoplichtsprints zijn trouwens niet de specialiteit van de Clio E-Tech Hybrid (0-100 in 9,3 s). Het kost blijkbaar enige moeite om de 1238 kilo in beweging te ­krijgen. De sprint van 80 naar 120 km/h verloopt dan weer wel bovengemiddeld vlot: in 6,7 seconden.

Complexe aandrijflijn



De aandrijflijn van de hybride Clio blijft behoorlijk complex. Hij bestaat uit een 1,6-liter benzinemotor, twee elektromotoren, een startmotorgenerator en een automatische transmissie zonder koppeling. Het geheel voelt minder bonkig aan dan voorheen, maar als je gas mindert bij het na­deren van een stoplicht of rotonde, lijken de componenten druk in overleg te gaan over wie wat doet.



Het gaat gepaard met flink wat gezoem, gebrom en geklik. Echt hinderlijk is het niet, maar het is geen toonbeeld van raffinement. Vergelijk je het met onze ervaringen in de Toyota Prius, dan heeft Renault nog een lange weg te gaan. Of de Fransen dat gaan doen, valt nog te bezien, want ook hybride-­auto’s gaan vanaf 2035 in de ban als het aan de EU ligt.

Prijzen Renault Clio 2023



De neus van de Renault Clio oogt een stuk agressiever dan voorheen. In zijn gedrag is hij echter de vriendelijkheid zelve gebleven. Hij doet weinig dingen echt fout en schopt niemand tegen de schenen. Een uitblinker is de Clio evenmin - ook niet als hybride.

Toch zou het zomaar kunnen dat je voor de Clio kiest als je hem vergelijkt met andere compacte hybrides als de Honda Jazz en Toyota Yaris. Want als dik aangeklede Esprit Alpine is de Renault Clio de grootste verleider. Maar dan moet je wel 30.120 euro reserveren. Het kan goedkoper instapversie Evolution van de hybride Clio is er vanaf 25.820 euro, de Techno staat voor 27.820 euro in de prijslijst. Een Clio TCe 90 met alléén een verbrandingsmotor kost minstens 22.950 euro.