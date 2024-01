Elektrische Volkswagen Golf (2028) stuurt ID.3 met vervroegd pensioen

Nieuws

De Volkswagen ID.3 werd in 2020 geïntroduceerd als opvolger van de e-Golf. Nu lijkt in een ironische wending de nieuwe elektrische Volkswagen Golf (2028) zijn opvolger de nek om te gaan draaien.

Kai Grünitz - hoofd technische ontwikkeling bij Volkswagen - gaat in gesprek met het Britse Top Gear in op de toekomst van de Volkswagen Golf. Hij bevestigt daarbij wat wij allang wisten: het zou idioot zijn om de Golf-naam bij het grofvuil te zetten. “Het (de Golf, red.) is het hart van ons merk. We gaan de Golf niet de nek omdraaien’, aldus Grünitz.

De topman bevestigt dat de nieuwe Volkswagen Golf de allerlaatste is met een verbrandingsmotor. En dat het merk al bezig is met de ontwikkeling van een volledig elektrische Golf. Geruchten hierover gingen al langer de ronde.

Elektrische Golf

De elektrische Golf wordt rond 2028 verwacht en krijgt het nieuwe SSP-platform als basis. Het platform ondersteunt snelladen met 800 volt. Hierdoor kan de elektrische Golf een veel hoger snellaadvermogen aan dan 175 kW, wat momenteel het maximum is van het huidige MEB-platform. Snelladen van 10 tot 80 procent met een elektrische Volkswagen duurt nu nog ongeveer 35 minuten, de elektrische Golf klaart dat klusje naar verwachting in een kwartier.



Geen plaats voor beiden

De bevestiging van de plannen roept de vraag op wat er gaat gebeuren met de Volkswagen ID.3 - de auto die momenteel de rol van elektrische middenklasser invult voor het merk. “Er is niet genoeg ruimte om twee of drie modellen te ontwikkelen voor dezelfde klant”, maakt Grünitz duidelijk. Wel zal er volgens de topman een overlap zijn waarin beide modellen tijdelijk tegelijkertijd worden verkocht.

Onmiskenbaar een Golf

Dat de elektrische Golf zijn oorspronkelijke opvolger op termijn gaat vervangen, wil niet zeggen dat het een kopie gaat worden van de ID.3. Grünitz wil dat de auto ook in het elektrische tijdperk onmiskenbaar een Golf is: “Het moet een echte Golf zijn. Het moet op een Golf lijken, het moet zo betaalbaar zijn als een Golf en het moet net zo capabel zijn als een Golf.”

Daarbij sprak de bestuurder ook de ambitie uit om een GTI-versie van de nieuwe Golf te ontwikkelen, al wijdde hij zich niet uit over de precieze invulling hiervan. Wij zijn benieuwd hoe Volkswagen een echte GTI gaat maken van een EV. Helaas moeten we hiervoor beschikken over engelengeduld, aangezien deze GTI pas richting het einde van dit decennium wordt verwacht.

