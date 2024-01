Chinezen keuren EV's van Volkswagen geen blik waardig, maar toch rinkelt de kassa onophoudelijk

Nieuws

De verkopers van Volkswagen Group China hebben overuren gedraaid in 2023. Op dat kleine hoekje na waar de elektrische ID-modellen stonden.

Over Volkswagens avonturen in China kun je een positief verhaal schrijven en een negatief verhaal. Positieve kant: het merk verkoopt prima in de grootste automarkt van de wereld. Volkswagen Group China (waartoe ook SAIC en FAW behoren) wist 3,236 miljoen auto’s te verkopen in 2023. Dat was goed voor een tweede plaats. Alleen BYD verkocht meer auto's.



China wil geen ID.7

Het negatieve verhaal draait om elektrische auto’s. Want de Chinezen keuren de ID-modellen van Volkswagen geen blik waardig. In 2023 verkocht Volkswagen ongeveer 155.000 ID-modellen. Dat is minder dan niche-merk Nio (160.000) en veel minder dan Tesla (600.000). Bij ons onbekende Chinese merken doen het ook beter: GAC Aion deed 480.000 auto's, Li Auto 370.000. Dieptepunt voor Volkswagen was de pre-order van de ID.7, de teller stond 72 uur nadat de orderboeken opengingen op 300 stuks ...

Volkswagen ChatGPT 2024

Verder gaf Volkswagen een voorproefje voor de toekomst: China mag rekenen op dertig nieuwe modellen in 2027, allemaal mét verbrandingsmotor. Soms gaat het om hybride modellen. Volkswagen geeft het echter niet op met zijn elektrische auto’s, in 2030 wil het dertig elektrische modellen op de Chinese markt aanbieden. In 2026 komen twee Volkswagens op de markt op basis van het platform van Xpeng. Verder zet het merk in op AI in auto’s, die vooral dient voor meer interactie tussen de bestuurder en de auto.

Tot nu toe werkt spraakbesturing nog beperkt. Je kunt zeggen dat je het koud hebt of een bestemming invoeren. Maar in de toekomst praat de auto je desgewenst de oren van het hoofd over de beste restaurants in Lutjebroek of de lievelingskleur van Gerard Joling.