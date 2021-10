Test compacte SUV's: Hyundai Bayon heeft last van valse bescheidenheid

Is de Hyundai Bayon de compacte SUV waarop iedereen heeft zitten wachten? Nee, want Hyundai bouwde de slechts 2,5 centimeter langere Kona al. Dit model is echter beschikbaar als plug-in hybride en als volledig elektrische variant. De nieuwe Bayon staat op hetzelfde platform als de Hyundai i20, en wordt in tegenstelling tot de Kona uitsluitend geleverd met een benzinemotor. Er zijn twee vermogensvarianten van het driecilinder turboblokje, met 100 en 120 pk. Die zijn trouwens wél geëlektrificeerd met een 48-volt startgenerator, om de verbrandingsmotor - als mild hybrid-systeem - werk uit handen te nemen met extra elektrische energie.

De Volkswagen T-Cross hoeft zich niet meer te bewijzen. Zo'n beetje alles wat-ie moet doen, doet-ie goed - dat heeft de SUV op basis van de Polo al zo vaak in een vergelijkende test bewezen. Het is niet alleen een ijzersterke opponent voor de nieuwe Hyundai Bayon, maar voor elke compacte SUV. De Opel Crossland gaat alweer een paar jaar mee, maar werd onlangs opgefrist. Deze 'fase 2'-Crossland is herkenbaar aan de zogenaamde Vizor-neus, zoals die ook de Opel Mokka en de nieuwe Astra siert. Hoe dan ook: wij hebben de Bayon, Crossland en T-Cross uitgebreid getest en onze beoordeling lees je in Auto Review nummer 10. Hier schijnen we ons licht op één belangrijk onderwerp uit de test: hun kwaliteiten als gezinsauto, op ruimte- en veiligheidsgebied.

Ruime Volkswagen T-Cross biedt veiligheid tegen meerprijs

Een vierkante vorm is voor de ruimteverdeling nog altijd de meest praktische oplossing. De Volkswagen T-Cross is daarvan het bewijs. Hoewel de auto de kortste wielbasis van de drie testauto's heeft, zit je vrij hoog en rechtop, waardoor alle inzittenden hun ledematen gemakkelijk kunnen onderbrengen. Bovendien heeft de kofferbak van de T-Cross een meer dan acceptabele inhoud van 385 toto 1291 liter. Standaard wordt de T-Cross geleverd met een verschuifbare achterbank, zodat je - al naar gelang je behoeften - eenvoudig kunt variëren met de beschikbare zit- en bagageruimte.

Compacte SUV's zijn bij uitstek geschikt als gezinsauto. Omdat je partner en kinderen je het meest dierbaar zijn, gun je ze alle veiligheid ter wereld. Die kan Volkswagen je bieden in de T-Cross, maar lang niet alles wordt standaard geleverd. Voor zaken als een actieve rijbaanassistent, een noodremhulp met herkenning van voetgangers en fietsers, sensoren die de snelheidsborden naast de weg lezen en waarschuwen wanneer je als bestuurder verschijnselen van vermoeidheid vertoont, een grootlichtassistent - het is allemaal leverbaar, maar wel tegen meerprijs.

Verrassend veel ruimte in de Opel Crossland

Als wij een compacte SUV moesten aanwijzen met een riante hoeveelheid binnenruimte, dan zouden we de Opel Crossland in eerste instantie niet hebben aangewezen. Maar ons meetlint liegt niet: voorin nog iets meer armslag dan in de Volkswagen, en ook achterin hoef je jezelf niet beklemd te voelen. De Opel Crossland verrast met de grootste kofferruimte, waarin standaard al 410 liter past. Ook de Opel kan worden geleverd met een verschuifbare achterbank, maar daarvoor dien je wel een meerprijs te betalen. Met een maximum trekgewicht van 840 kilo (geremd) heeft de Crossland minder in zijn mars dan de Hyundai en Volkswagen.





Ook op veiligheidsgebied moet de Opel een veer laten. De hierboven bij de Volkswagen genoemde opties zijn niet verkrijgbaar, of uitstluitend op een duurdere uitrustingsvariant.

Hyundai Bayon: alle veiligheid is standaard



In tegenstelling tot de Opel en de Volkswagen, heeft de Hyundai Bayon geen achterbank op rails. Ook niet tegen meerprijs. Dat beperkt de flexibiliteit van de kofferbak, en dat is jammer. Met 321 liter heeft de Hyundai duidelijk het kleinste laadvolume, en ook met de rugleuning van de achterbank plat komt de Bayon er met 1205 liter maar bekaaid vanaf.

Dat kan allerminst worden gezegd over de veiligheidsuitrusting. Zelfs op het basismodel zijn zaken als een actieve spoorassistent, noodremhulp met herkenning van voetgangers en fietsers, een grootlichtassistent, verkeersbordherkenning en vermoeidheidsherkenning al standaard. Terwijl de Bayon minstens 4000 euro goedkoper is dan de Volkswagen en Opel!

Conclusie

De Hyundai Bayon is duidelijk het jongste product in deze test. Enkele jaren geleden, toen de Opel Crossland en Volkswagen T-Cross op de markt verschenen, was een complete veiligheidsuitrusting in een compacte SUV verre van vanzelfsprekend. Hyundai heeft het beste met de kopers van de Bayon voor. Alleen zullen ze hun bagage wel selectief in moeten pakken, want de kofferbak van de Bayon is veel kleiner dan die van de Opel Crossland en Volkswagen T-Cross. Voor sommige gezinnen is een groot laadvolume meer waard dan een complete veiligheidsuitrusting.