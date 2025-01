Tweedehands Opel Crossland: problemen, prijzen, betrouwbaarheid

Aankooptips

De Opel Frontera heeft de Opel Crossland verdrongen. Als je nu nog een Crossland (X) wilt, moet je dus op zoek naar een occasion. Maar is dat ook een goed idee? We gaan op onderzoek uit.

Voor ons was het in 2017 een beetje onduidelijk waar we de Opel Cross­land (X) moesten plaatsen. Opel presenteerde hem als de opvolger van de MPV Meriva.



Opel Crossland vs. Opel Mokka



Maar met de X die hij aanvankelijk in z’n naam droeg, klonk nauwe verwantschap door met de toenmalige Opel Mokka X, die bovendien maar ietsiepietsie groter was. Anderzijds was de Crossland vanwege z’n riante bagageruimte eveneens een hoogpotig alternatief voor de wat strammer wordende eigenaren van de Opel Astra Sports Tourer.



Kortom, met de Opel Crossland kon en kun je alle kanten uit. Maar het uiterlijk moet wel je smaak zijn. Vooral de C-stijen met de merkwaardig ogende chroomstrip is wennen bij zo'n compacte auto. Na zeven jaar is het hoog tijd om de kwaliteiten van de veelzijdige Crossland als occasion onder de loep te nemen. Want lang niet iedereen is toe aan een nieuwe Opel Frontera.

Ruim en comfortabel

Gezien zijn compacte afmetingen is de Opel Crossland (X) een ruimte auto. In de kofferbak past 410 liter en op de achterbank vinden ook twee volwassenen een lekker plekje. Zitten er twee kleintjes achterin, dan kun je de bank naar voren schuiven, waarna de bagageruimte tot 510 liter groeit.

Prestaties en verbruik



De Crossland veert redelijk soepel, maar de prestaties zijn niet wereldschokkend. De veelverkochte, 110 pk sterke 1.2 Turbo met handbak sprint in 10,6 seconden naar 100 km/h. Wie kiest voor dezelfde motor in combinatie met de zestrapsautomaat is daaraan zelfs 11,8 tellen kwijt. Wie vindt dat het nog wel wat kalmer mag, neme de turboloze Crossland 1.2, die 14 seconden over de honderdsprint doet.



Topsprinter onder de Crosslands is de 1.2 Turbo met 130 pk (0-100 in 9,1 s). De verbruikscijfers van de benzineversies variëren van 1 op 15,4 voor de 1.2 Turbo 130 pk tot 1 op 20,8 (1.2 Turbo 110 pk). De 1.2 zonder turbo zit er met 1 op 19,6 tussenin.

Uitrusting Opel Crossland (X)



Op carrosseriegebied kon je bij de Opel Crossland alleen kiezen of je wel of geen dak in een afwijkende kleur wilde. Op uitrustingsgebied was de Selection de meest karige variant. Hij stond op 15-inch stalen wieltjes met doppen en bij warmte moest je jezelf koelte toe waaieren, want een airco ontbrak. Kortom, de Selection staat niet op ons favorietenlijstje.

De Online Edition had wel airconditioning en ook de achterpassagiers beschikten over elektrisch bediende zijruiten. Verder kreeg je een 7-inch touchscreen, maar de wielen moesten het nog altijd doen met plastic schaamdeksels. Wel zagen ze er met hun diameter van 16 inch wat minder ieltjes uit.



Ga minimaal voor de Innovation-uitrusting



Ons advies: ga minimaal voor een Innovation. Daarvan doen de 16-inch lichtmetalen wielen tenminste geen pijn aan je ogen, bovendien is de buitenkant opgeleukt met dakrails en zilverkleurige skidplates. Binnenin heb je een 8-inch touchscreen met navigatie en Apple CarPlay. Behalve de drie uitrustingsniveaus, kende de Crossland (X) ook tal van optiepakketten waarmee je het uiterlijk, de veiligheid en het comfort op een hoger plan kon brengen.



Motoren Opel Crossland (X)



Motorisch bestond de keus uit een drie­cilinder 1.2 op benzine, en twee viercilinder diesels. De benzinemotor was zonder turbo goed voor 81 of 83 pk, mét een inlaatluchtaanjager steeg het vermogen naar 110 of 130 pk. Alleen de krachtigste versies waren leverbaar met een zestraps automaat.



Anders dan veel andere compacte SUV’s, kon je de Crossland nog heel lang met dieselmotor bestellen. Tot en met 2018 was dat de 1.6 CDTI met 100 of 120 pk, vanaf 2018 kwam daar de 1.5 CDTI (102 of 120 pk) voor in de plaats. Diesels met automaat zijn uiterst zeldzaam.

Wat is beter aan de facelift Opel Crossland (2020)?



Bij de facelift van eind 2020 kreeg de Opel Crossland de strakke Vizor-neus. Helaas werd de achterkant nauwelijks aangepast, zodat het totale ontwerp wat in onbalans raakte. De X verdween uit de modelnaam en de GS-uitvoering voegde een sportief ogende noot aan het gamma toe, terwijl de Elegance voor luxe stond.



De schokdempers en de besturing werden aangepast, wat een prettiger, preciezer stuurgedrag opleverde. Het gemoderniseerde infotainment was nu ook compatibel met Android Auto. Motorisch bleef alles bij het oude, behalve dan dat de ongeblazen 1.2 er 2 pk bij kreeg. De diesels verdwenen in 2022 uit de prijslijst.

Opel Crossland: problemen distributieriem



Hét krasje - zeg maar: ‘de kras’ - op het blazoen van de Opel Crossland is de natte distributieriem van de 1,2-liter driecilinder benzinemotor. Veel eigenaren van een Crossland uit de bouwjaren 2017 en 2018 kregen te maken met een riem die verbrokkelde en zo de olietoevoer verstopte. In een heleboel gevallen leidde dat tot motorschade.

Terugroepactie Crossland 1.2



Net als Citroën en Peugeot, die deze motor ook hebben gebruikt, weet Opel het probleem aan­vankelijk aan verkeerde olie of te lange ­verversingstermijnen. Desondanks kwam er in 2022 een terugroepactie voor auto’s met de 1,2-liter driecilinder. Vanaf 2018 is een verbeterde riem toegepast die geen brokken meer zou moeten maken. Dus als je voor een vroege Crossland gaat, is het van belang dat je controleert of de verbeterde distributieriem is gemonteerd.



Wanneer distributieriem Opel Crossland vervangen?



Daarnaast zouden wij alleen een Opel Crossland 1.2 willen hebben die bij een officiële dealer in onderhoud is geweest. Dan is de kans het grootst dat altijd de juiste olie is gebruikt en dat het voorgeschreven vervangingsinterval van de riem is gehanteerd. Overigens is de vervangingstermijn van de distributieriem vanwege alle problemen ingekort tot 6 jaar of 100.000 km - wat het eerst wordt bereikt.

Olielekkage en naar rechts trekken



Verder maken Opel Crossland-rijders relatief vaak melding van motorolielekkage of een hoog olieverbruik. Een andere veelgehoorde klacht over vroege Crosslands is dat ze naar rechts trekken - het lijken wel Europese kiezers.

Soms werd dit door de dealer afgedaan als een ‘producteigenschap’, waarmee je moest leren leven, maar er zijn ook dealers die het probleem hebben weten te verhelpen. Vroegtijdig versleten onderdelen van de wielophanging en het remsysteem worden ook regelmatig gemeld.



Niet ernstig, maar wel irritant, zijn de krasgevoelige kunststoffen in het interieur. Hetzelfde geldt voor de bijgeluiden vanuit de ophanging en het overmatige windgeruis waar sommige Crossland-rijders melding van maken.

Prijs tweedehands Opel Crossland (X)



Hoewel de Opel Crossland in Nederland nooit een bestseller is geweest, kun je op Marktplaats.nl kiezen uit bijna 700 tweedehands exemplaren. Daaronder zitten maar een paar handenvol diesels. En schaarste maakt in dit geval duur, want de goedkoopste Crosslands 1.5 CDTI kosten een kleine 10.000 euro.

Crossland op benzine vanaf 7500 euro



De voordeligste tweedehands benzinevarianten van de Opel Crossland beginnen bij zo'n 7500 euro, maar die hebben dan meestal meer dan 150.000 kilometer gereden.

Ben je een zeer geduldig mens, dan kun je een turboloze Opel Crossland met 82 pk kopen. ­Leuker is een 1.2 Turbo met 110 pk, opgewaardeerd met een dak in een afwijkende kleur en op z’n minst de Innovation-uitrusting. Daaraan ben je ongeveer 9000 euro kwijt.



Prijzen facelift Opel Crossland



Een Crossland van na de facelift (eind 2020) kost je minimaal 14.500 euro. Wil je een Crossland met de krachtigste motor, reken voor een net exemplaar dan op vraagprijzen vanaf zo’n 13 mille. Wie 130 pk én de frisse neus wil, moet algauw 16.500 tot 18.500 neertellen.