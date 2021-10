Test compacte SUV's: zo zorgt de Hyundai Bayon voor opschudding ...

Compacte SUV's als de Hyundai Bayon, de Opel Crossland en de Volkswagen T-Cross zijn bij uitstek geschikt als gezinsauto. Natuurlijk is de veiligheid dan extra belangrijk. Niet alleen in de vorm van een uitgebreid pakket rijhulpsystemen en corrigerende voorzieningen, maar ook in vertrouwenwekkende rijeigenschappen. In een uitgebreide vergelijkende test - uit Auto Review 10/2021, die je kunt nabestellen in onze webshop - sturen we de auto's ons testcircuit op. We willen namelijk graag weten waar hun grenzen liggen.

De Hyundai Bayon rijdt verrassend sportief

In de Hyundai Bayon voel je al snel dat zijn onderstel is afgestemd op strakke rijeigenschappen. De vering en schokdempers zijn van de stuggere soort. Niet dat elke hobbel of bobbel snoeihard wordt doorgegeven, maar op een slecht wegdek is de auto flink in beweging.

Dat is goed nieuws voor bestuurders die het gaspedaal graag wat dieper intrappen, wanneer zich een bocht aandient. De carrosserie van de Hyundai Bayon helt nauwelijks over en de besturing geeft lekker veel feedback. Maar ook als je het ESP volledig uitschakelt, blijft de auto zeer voorspelbaar reageren. Hartstikke leuk! Alleen moet je voor zoveel pret dus wel een beetje veercomfort inleveren.

Ontvang het meest actuele autonieuws in je mailbox, door je in te schrijven op de Auto Review nieuwsbrief!

Aanmelden

De Opel Crossland concentreert zich op comfort

Het onderstel van de Opel Crossland klinkt alsof er een beschonken flamencodanseres over een hardhouten parketvloer stommelt. Op een slechte weg komen er wel heel veel bijgeluiden uit de wielophanging. Maar dat is het enige smetje op het reiscomfort, want de vering en schokdempers strijken oneffenheden keurig glad.

Wanneer de grenzen van het onderstel worden verkend, laat de Opel Crossland duidelijk weten van zoveel geestdrift niet gediend te zijn. De besturing is van de indirecte soort: gevoelsmatig moet je ver indraaien om een bocht te kunnen ronden. De Crossland moedigt geen hoge bochtsnelheden aan, want hij schuift ook al bij een vrij lage bochtsnelheid over zijn voorwielen naar de buitenkant van de bocht (onderstuur). Maar Opel moet vooral nog een keer naar de remmen van de auto kijken. Bij een noodstop heeft de test-Crossland meer dan een autolengte extra nodig om bij een noodstop tot stilstand te komen.

Volkswagen T-Cross: veiligheid voor alles!

Volkswagen is een meester in het bouwen van uitstekende allrounders. De T-Cross is daarvan het zoveelste bewijs: alles wat-ie moet doen, doet-ie goed. Zonder excessen. De compacte SUV is gezegend met een onderstel dat een heel mooie balans heeft, en onder alle omstandigheden een aangenaam veercomfort kan bieden.

Uitspattingen op het testcircuit zijn de T-Cross vreemd. Ook hier staat veiligheid voor alles. De besturing geeft een vertrouwenwekkende terugkoppeling, en wanneer je een keer over de schreef dreigt te gaan en onderstuur op de loer ligt, wordt dat ruimschoots op tijd door het onderstel aangekondigd. De auto gooit echter vooral op de remmenproef hoge ogen: bij een noodstop komt de T-Cross als eerste volledig tot stilstand.

Conclusie

Staat veiligheid voor jou op de eerste plaats, dan ben je bij alle drie de merken aan het goede adres. De Opel Crossland levert wat punten in op de remmenproef, maar verder is het veiligheid troef. De Volkswagen T-Cross biedt een uitstekend comfort én volop veiligheid, maar als je ook nog een beetje plezier wilt beleven aan je woon-werkritjes of de wekelijkse trip naar oma in Obdam, dan kun je toch beter kiezen voor de Hyundai Bayon. Die is gezegend met een onderstel dat je eigenlijk onder elke auto zou wensen.