TEST: de Hyundai Bayon is ruimer én krapper dan de Mazda CX-3 en Peugeot 2008

De basisversie van de Hyundai Bayon 1.0 T-GDI kost 21.695 euro. Maar voor wat meer luxe zouden wij minstens voor de Comfort-uitvoering opteren. Daar hangt een prijskaartje aan van minimaal 23.695 euro. De testauto is een Comfort Smart, die voor 24.695 euro in de showroom staat. Hij heeft standaard een digitaal instrumentarium en navigatie aan boord. De Mazda CX-3 is alleen nog uit voorraad leverbaar en kost in de basisversie 25.990 euro. De 130 pk sterke Peugeot 2008 heb je voor niet minder dan 28.160 euro.



Vanbuiten is de Bayon de kleinste



‘Het moet uit de lengte of de breedte komen’, aldus een wat zuur, oud-Hollands spreekwoord. Als die wijsheid nog steeds opgeld doet, dan moet de goedkopere Hyundai wel kleiner zijn dan zijn tegenstrevers. En ja hoor, bij het checken van de lengte is het meteen bingo! De Hyundai Bayon is maar 4,18 meter lang, terwijl de Mazda CX-3 van bumper tot bumper ruim 4,27 meter mee. De Peugeot 2008 is met 4,30 meter nog iets langer.



Binnenruimte Bayon, CX-3 en 2008



Maar wanneer we onze laserapparatuur aan het werk zetten in het interieur, blijken die extra centimeters bij de Japanner en de Fransman als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen. Want terwijl de Hyundai zich prima leent voor weekendtrips met een vierkoppig gezin, moeten de achterpassagiers in de Mazda genoegen nemen met een beperkte hoofdruimte. Ook met zijn interieurbreedte op schouderhoogte toont de CX-3 zich de mindere van de Bayon. De 2008 is evenmin gebouwd op het vervoeren van ijshockeyspelers en andere breedgeschouderden. Daarentegen zijn de hoofd- en beenruimte van een acceptabel niveau.



Welke compacte suv heeft de grootste kofferbak?



De concurrentie van de Bayon herpakt zich met de inhoud van de kofferbak, want daar past meer in dan de 321 tot 1205 liter bij de Hyundai. In de Mazda kun je 350 tot 1260 liter kwijt, de Peugeot is de kofferbakkampioen met 405 tot 1467 liter.



Wennen aan de bediening van de Peugeot 2008



Over de fraaie, minimalistische vorm­geving en de afwerking van het Mazda-­interieur hebben we weinig klachten. De bediening geeft ook al geen aanleiding tot gefronste wenkbrauwen. De Peugeot roept daarentegen gemengde reacties op. Met de gebruikte materialen en de afwerking is weinig mis en details als de aluminiumkleurige ‘pianotoetsen’ en de 3D-snelheidsmeter zien er chic uit.



Helaas is de bediening in de Peugeot minder vanzelfsprekend dan in de Mazda, al zijn wij inmiddels wel gewend aan het ieniemienie-stuur. Voor wie zich de eerste kilometers in de 2008 nog onzeker voelt, is het goed om te weten dat er al vanaf de Active-uitvoering een fors arsenaal aan veiligheidssystemen aanwezig is. Dat behoedt de inzittenden in elk geval ten dele voor problemen, als de bestuurder te veel aandacht heeft voor de knoppen en schermen, en te weinig voor het verkeer.



Weinig verrassende Bayon



Ook de Bayon heeft op veiligheidsgebied veel te bieden, terwijl de bediening juist heel intuïtief gaat, net als bij de Mazda. Maar anders dan de Japanners, zijn de Koreanen er niet in geslaagd dit te combineren met een origineel design. Het Bayon-interieur is even verrassend als de nummer 1 van de Top 2000 en net zo fleurig als een mistige kerst.



