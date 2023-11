TEST hot hatches - deze auto is elders zo populair dat je hem nu niet kunt kopen

De nieuwe Honda Civic is buiten Europa zo populair dat wij in Nederland vooralsnog naar de Japanse hybrideauto kunnen fluiten. En dat geldt ook voor de vurige Honda Civic Type R. Wij wisten echter de contactsleutel te bemachtigen en haalden er meteen een geduchte concurrent bij: de sportiefste Ford Focus, namelijk de ST.

De bevoorrading van de Honda Civic vanuit Japan is mondjesmaat. Het zijn er zo weinig, dat de orderboeken in Nederland tot nader order gesloten zijn. Al spring je hoog of laag, de dealers mógen momenteel geen bestellingen aannemen. Wij sprongen echter zo hoog, dat we toch een rondje mochten rijden. Meer dan een rondje zelfs.

In het eerste deel van dit testverslag staat de motor van de Honda Civic Type R centraals, alsook die van zijn Amerikaans/Duitse concurrent, de net zo heetgebakerde Ford Focus ST. De viercilinder turbomotor met 329 pk van de Honda won het van de 280 pk sterke motor van de Ford, eveneens een viercilinder turbo.

Trekhaak onder je ST? Geen probleem!

Dit keer kijken we naar heel andere zaken, namelijk het in- en exterieur en het comfort. De Ford Focus ST profiteert van zijn primaire taak als ruime gezinsauto. Hierdoor heeft hij ook op de achterbank genoeg bewegingsvrijheid. Zijn kofferbak van 392 liter is wat kleiner dan die van de Honda Civic (410 liter), maar dat pareert hij met zijn veelheid aan omklap- en neervouwmogelijkheden van de achterbank.



De Focus ST heeft een maximum laadvermogen van bijna 601 kilo. Er zijn serieuze stationwagons die minder vracht mogen vervoeren. We weten het nog sterker te vertellen: wil je een trekhaak onder je ST? Geen probleem! Het trekgewicht (geremd) bedraagt 1600 kg. De Civic kan niks trekken. Dat is maar goed ook, want op de plek van de trekhaak zitten drie flinke einddempers.

Ford en Honda maken het niet té bont

Dan de Honda Civic Type R. Voorin zit je riant, maar achterin is slechts plaats voor twee passagiers. En die hebben een beperkte hoeveelheid hoofdruimte. Je kunt je bovendien afvragen wat de kofferbak voor nut heeft als je in totaal - dus inclusief inzittenden - maar 366 kilo mee mag nemen. Verder heeft de Ford Focus een rijkere veiligheidsuitrusting.

Dat beide auto's op sportiviteit zijn afgestemd, gaat ten koste van het rijcomfort, maar de Ford en Honda maken het gelukkig niet té bont. De stoelen zitten uitstekend. In de Ford hebben ze een wat minder extreme kuipvorm dan hun collega's in de Honda, maar ze beschikken wel over een verstelbaar kussen voor je bovenbenen. De rode zetels in de Civic bieden een geweldige zijdelingse ondersteuning.

Altijd adaptieve schokdempers

Voor je gevoel maakt de Focus ST minder rijgeluiden, maar wanneer we de meetapparatuur erbij pakken, blijkt de Civic Type R de stilste van het duo. Nog meer punten scoort de Honda met zijn veercomfort. Je mag maar 366 kilo aan mensen en massa meenemen, en daarvan raakt het onderstel niet onder de indruk. De adaptieve schokdempers zijn voldoende soepel om van veercomfort te kunnen spreken.

Met het Track Pack is de Ford voorzien van schokdempers die met speciaal gereedschap mechanisch in hardheid versteld kunnen worden. Als dat te veel gedoe is, kun je de Focus ST ook bestellen met adaptieve schokdempers. In de door ons geteste Focus ST met Track Pack geldt: hoe hoger de snelheid, des te prettiger de schokdemping. Een volle bezetting zorgt eveneens voor meer souplesse in het geheel.

Civic Type R vs. Focus ST: conclusie

Samengevat: de Ford Focus ST wint het testonderdeel 'in- en exterieur'. De Honda Civic Type R wint vanwege het betere veercomfort het hoofdstukje 'comfort'. Benieuwd welke hot hatch de volledige test wint?

