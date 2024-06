Huh, de Honda Civic is ineens ruim 5000 euro duurder geworden

Nieuws

De nieuwe Honda Civic werd in 2022 overladen met complimenten, maar verdween plotseling uit de prijslijsten. Nu is hij eindelijk weer te bestellen in Nederland. Maar als we de nieuwe prijslijst openslaan, schrikken we ons een hoedje …



Vorig jaar verdween de Honda Civic ineens van de Nederlandse prijslijst. Dat kwam doordat de Civic vaker werd besteld dan gedacht en er tevens problemen waren met de verkrijgbaarheid van enkele onderdelen. De verwachting was dat eind 2023 de orderboeken weer konden worden geopend, maar dat gebeurde niet. Honda moest nog zo’n grote bestellijst wegwerken, dat het tot voor kort geen nieuwe bestellingen voor de Civic aannam.

Ook al het nieuws over Honda komt aan bod in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief. Schrijf je in!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Civic is terug en flink duurder

Daar is nu verandering in gekomen, want de Civic heeft officieel zijn terugkeer gemaakt in het Nederlandse modellengamma van Honda. Daarbij valt op dat de hybride hatchback een stuk duurder is geworden. De Civic is tegenwoordig te bestellen vanaf 42.465 euro, maar liefst 5250 euro meer dan de ‘oude’ vanafprijs voordat de auto van de prijslijst verdween.

En dat terwijl de Civic in 2023 al ruim 1500 euro duurder was geworden dan een jaar eerder. In twee jaar tijd ging de prijs van de Civic dus met 6785 euro omhoog. Geen wonder dat een betaalbare occasion met de kop eraf bijna onvindbaar is.



De prijsverhoging is voor een deel te wijten aan de bpm, die ondanks een gelijke uitstoot in 2023 met 546 euro en dit jaar met 598 euro verhoogd werd. De rest van de prijsverhoging is de schuld van Honda's boekhouders.



Prijzen Honda Civic sinds 2022:

Jaar Uitvoering Prijs 2022 Elegance €35.680 Sport €37.390 Advance €41.055 2023 Elegance €37.215 Sport €39.090 Advance €42.875 2024 Elegance €42.465

Honda Civic alleen als Elegance

Toen de Civic nog leverbaar was in 2023, kon je kiezen uit drie uitvoeringen: Elegance, Sport en Advance. De laatste twee zijn nu verdwenen en dus blijft alleen de instapper over. Dat betekent dat een aantal features van de luxere uitvoeringen niet langer leverbaar zijn. Zoals een panoramadak, draadloze telefoonoplader, digitaal instrumentarium, Bose-geluidsinstallatie en een verwarmd stuurwiel.

Wel kun je met behulp van een 3 pagina's lange optielijst de Civic esthetisch helemaal naar jouw smaak maken. Denk bijvoorbeeld aan mistlampversiering, verlichte dorpellijsten en een ducktail spoiler.

Honda Civic Type R prijs

De nieuwe prijs van de Honda Civic is even schrikken, maar de dreun kwam zacht aan. We zaten namelijk al op de grond; van onze stoel gevallen door de vanafprijs van de Civic Type R. De snelle versie met 329 pk en een topsnelheid van 275 km/h werd begin dit jaar door Honda Nederland getaxeerd op een duizelingwekkende 88.560 euro.

Ook in dit geval heeft die dekselse bpm grote invloed op de prijs: de Nederlandse staat wenst maar liefst 27.380 euro aan bpm te ontvangen voor de snelle Civic. En dan ook nog eens 10 mille aan btw. Alsjeblieft. Dankjewel.