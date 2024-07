Jaguar raakt deze modellen aan de straatstenen niet kwijt en elimineert ze dan maar alle vijf

Nieuws

Jaguar zet een dikke vette streep door maar liefst vijf modellen. De reden laat zich raden ...

De kans dat het Engelse nationale voetbalteam ooit een EK voetbal wint, is groter dan dat jij een nieuw gekentekende Jaguar ziet rijden. In de eerste zes maanden van 2024 werden in Nederland slechts 68 nieuwe Jaguars geregistreerd. Dat is veel minder dan andere merken die worstelen, waaronder Lexus (431), Nio (137) en Honda (643). Ferrari verkocht maar 18 auto's minder ...

Laatste nieuwe Jaguar stamt uit 2017



Ook wereldwijd zit de klad erin bij Jaguar. Niet zo gek als je bedenkt dat het laatste volledig nieuwe model, de Jaguar E-Pace, in 2017 op de markt kwam en dus al zeven jaar meegaat. Daarna volgden nog wat strakgetrokken modellen en vernieuwde aandrijflijnen, maar dat was het dan wel.

Jaguar heeft momenteel zes modellen en heeft besloten er vijf hiervan te schrappen. Er blijft dus nog één model over en dat is de Jaguar F-Pace. Goed nieuws voor de developers van de Jaguar-site, want hoeven voortaan maar één configurator actueel te houden. Minder goed nieuws als jij je zinnen had gezet op een Jaguar E-Pace, I-Pace, F-Type of Jaguar XE of XF. Want die verdwijnen allemaal uit het gamma.

Het vijftal maakt geen winst

CEO Adrian Mardell van Jaguar heeft volgens Automotive News Europe gezegd dat het genoemde vijftal 'nauwelijks tot geen winst oplevert'. Reden om ze dan maar helemaal te schrappen.

"We elimineren alle vijf modellen. Op geen enkel model maken we winst, dus worden ze vervangen door modellen die op een nieuw platform staan", vertelde Mardell tegenover investeerders die zich waarschijnlijk zorgen begonnen te maken over het rendement van hun zuurverdiende centjes.

Jaguar Land Rover: zes nieuwe EV's

Toch hoeven investeerders niet in de stress te schieten. Jaguar is onderdeel van Jaguar Land Rover en het succes van de Land Rover Defender, Range Rover en Range Rover Sport zorgt ervoor dat het bedrijf sinds 2015 zijn hoogste jaarwinst behaald heeft. In het tweede kwartaal van 2024 namen deze peperdure modellen maar liefst 59 procent van de wereldwijde afzet voor hun rekening.

In de genoemde periode verkocht Jaguar Land Rover wereldwijd 111.180 auto's, waarvan slechts 15.324 stuks de brullende jaguar in de grille hebben. Volgens Mardell brachten de populaire SUV's van Land Rover maar liefst 85 procent van het geld in het laatje.

Fans van Jaguar hoeven niet te wanhopen: er komen nieuwe EV-modellen van JLR aan, waaronder ook Jaguars. Het gaat in totaal om zes elektrische modellen die in de komende drie jaar op de markt moeten komen. De eerste is geen Jaguar, maar een volledig elektrische Range Rover (2025).