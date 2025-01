Dit zijn de gaafste nieuwe youngtimers van 2025

Nieuws

2025 is begonnen en autoliefhebbers die niet in de zoveelste SUV als auto van de zaak willen rijden, weten wat dit betekent: er zijn nieuwe youngtimers om uit te kiezen! De volgende 7 auto's zijn 15 jaar geworden en zijn een origineel alternatief.

1 - Mercedes CLS

In 2004 creëerde de Mercedes CLS een nieuw autosegment, dat van de 4-deurs coupé. De auto verkocht goed en dus volgde in 2010 de tweede generatie. Weer later werd het nog stijlvoller met de CLS Shooting Brake, misschien wel de fraaiste stationwagon die we ooit gezien hebben. Wie geld genoeg had, kon een laadvloer nemen die gemaakt was van klassiek Amerikaans kersenhout.

Topper van de CLS-reeks was de 63 AMG S met een V8 die 585 pk leverde. Als je dat een beetje te veel van het goede vindt, kun je als youngtimer beter de CLS 350 nemen. Met de 306pk sterke V6 ben je alsnog het heertje.

2 - Alfa Romeo Giulietta

De sportieve Alfa Romeo Giulietta greep net naast de titel Europese Auto van het Jaar en moest alleen de Nissan Leaf voor laten gaan. Instapper was de 1.4 Turbo met 105 pk. Die motor was er ook met 120 en 170 pk, maar de versie die het sportieve autohart echt sneller deed kloppen, was de 1750 TBI QV met eerst 235 en later 240 pk.

De Alfa Giulietta wordt mooi oud. Fraai detail is de 'gekrulde' ledverlichting achter. En waar andere dashboards al snel verouderd ogen, vinden we het horizontaal ontworpen exemplaar van de Giulietta nog steeds een plaatje.

3 - BMW 5-serie

Een BMW is een populair youngtimermerk, en we hebben geluk: de zesde generatie BMW 5-serie is 15 jaar geworden. En laten we die nou veel mooier vinden dan de 5-serie die hieraan vooraf ging, de door Chris Bangle getekende en controversiële E60/E61.

BMW-liefhebbers slaakten een zucht van verlichting toen opvolger F10/F11 zich aandiende. De nieuwe Fünfer was ingetogener en eleganter. De Nederlander Adrian van Hooydonk had de sedan en de Touring ontworpen en zwaait anno 2025 nog altijd de scepter over de designafdeling van BMW.

Er is volop keuze, want de E60 was in maar liefst 17 motorvarianten te koop. De M5 met 680 pk is wellicht 'iets' te veel van het goede wil je onderneming niet kopje ondergaan vanwege de torenhoge brandstofkosten van de baas. Met een 528i (een 6-cilinder met 258 pk) houd je verstand en emotie beter in evenwicht.

4 - Volvo S60/V60

Met een Volvo kun je altijd aankomen bij zakenrelaties. Niemand die denkt dat je stiekem wat boven op de factuur gooit om je dure auto te bekostigen. Ook met de Volvo S60 en de Volvo V60 zet je geen kwaad bloed. Dat de Volvo op een platform van Ford staat, ziet geen hond.

De V60 was vooral een lifestyle station en geen echte pakezel zoals de V70 dat wel was. En in de plug-in hybride versie kon je nog minder kwijt omdat de laadvloer verhoogd was om ruimte te bieden aan de elektromotor en accu. Die PHEV was uitgerust met een 2,4-liter vijfcilinder dieselmotor en had een elektrische actieradius van 50 kilometer.

Het Nederlandse kabinet stond versteld van de lage CO2-uitstoot (49 gr/km) en beloonde dit met belastingvoordeel, zoals een lagere bijtelling. Leaserijders zetten dan ook massaal hun handtekening onder een contract. Mede hierdoor voerde Volvo de productie op. Vanaf 2014 was de S60/V60 ook leverbaar als stoere Cross Country.

5 - Audi A7

De Mercedes CLS had wat in werking gezet. Opeens wilde elk premiummerk een 4-deurs coupé. Bij Audi werd dit de A7. Waar zuurpruimen in de aflopende achterzijde het silhouet van een poepende hond meenden te herkennen, zijn wij een stuk positiever over het design.

Wij hadden ooit de mazzel om in een RS7 met 560 pk door de Alpen te rijden, een ervaring die ons nog altijd helder voor de geest staat. De RS7 kwam overigens na 2010 en is dus nog geen youngtimer. Neem de A7 niet als je je laat rijden, want de hoofdruimte op de achterbank houdt niet over.

Achter het stuur is het echter genieten geblazen, zeker als de eerste eigenaar luxe opties als de audio van Bang & Olufsen aangevinkt heeft. Dan krijg je van die gave pop-up speakers op de hoeken van het dashboard. De vermogens liepen uiteen van 204 pk van de 2.8 FSI naar 605 pk voor de RS7 Performance.

6 - Jaguar XJ

Jaguar onthulde zijn de vierde generatie XJ niet in een grijze beurshal, maar in kunstmuseum Saatchi Gallery in Londen. Sterontwerper Ian Callum zette het traditionele three-box design bij het grofvuil en tekende een gestrekte, coupéachtige sedan met een ietwat controversiële achterzijde. Discussiepuntjes? De hangende, verticale achterlichten en de zwarte C-stijlen, die detoneren bij lichtere carrosseriekleuren.

Boeien, want de Jaguar is een absolute schoonheid, met een ontegenzeggelijk fraai interieur. Toen de XJ werd geïntroduceerd was hij bovendien technisch state-of-the-art, met een aluminium koetswerk, een digitaal instrumentencluster en een touchscreen met dual view. Daarop kan de passagier een film kijken, die de bestuurder vanaf zijn kant niet kan zien.

De Jaguar XJ was leverbaar met een verlengde wielbasis en je kon kiezen uit een 5,0-liter V8 met of zonder supercharger of een 3,0-liter twinturbo-dieselmotor.

7 - Saab 9-5

Net als de Jaguar XJ, werd de tweede generatie Saab 9-5 in 2009 onthuld om een jaar later op de markt te komen. Een nieuwe youngtimer dus, met een opmerkelijke geschiedenis, want het is de laatste nieuwe Saab voordat het Zweedse merk kopje onder ging. Veel exemplaren zijn dan ook niet gebouwd, de productie stopte bij 11.315 stuks.

Er waren viercilinder benzinemotoren met een inhoud van 1,6, en 2,0 liter en een 2,8-liter grote V6. De vermogens varieerden van 180 tot 300 pk. Daarnaast kon je kiezen voor een 2,0-liter diesel met 160 dan wel 190 pk. Allemaal uiteraard voorzien van turbotechnologie.

Dat gold ook voor de 9-5 Biopower die op E85 liep, benzine met 15 procent ethanol. Dat de laatste Saab veel technologie deelde met de Opel Insignia, zagen de liefhebbers door de vingers. Belangrijker was het dat Saab bleef bestaan.