Dit zou wel eens de duurste BMW in het Neue Klasse-tijdperk kunnen worden

De duurste BMW over een aantal jaar? Dat zou wel eens de BMW X7 kunnen zijn die we hier zwaar gecamoufleerd zien razen op een onbekende testlocatie.

Onze spionagefotograaf heeft de nieuwe BMW X7 al vroeg in de smiezen. Het model dat je hier ziet, wordt pas in 2028 op de markt verwacht. Het lijkt het antwoord uit München op de aankomende grote Porsche-SUV die we eerder betrapten, zie het artikel hieronder.

Duurste non-M BMW

De enorme X7 staat al sinds 2019 op de prijslijst en is de allerduurste BMW zonder M-badge: hij maakt je minimaal 155.590,50 euro armer. En dan krijg je witte unilak (!) en vrij ielig ogende wielen (zie foto’s hierboven). Is dat niet genoeg voor je, kun je ruim 2 ton stukslaan op de X7 M60i xDrive.

Het moge duidelijk zijn: de kans is groot dat we hier kijken naar de duurste BMW in het nieuwe Neue Klasse-tijdperk.

Ontwerp Vision Neue Klasse X

Terug naar de spionagebeelden. Ondanks de dikke camouflage vallen een aantal dingen op. Zo verraadt het viertal uitlaten dat dit een M Performance-versie is: de X7 M60 xDrive. Een volwaardige X7 M komt er niet. De nieuwe modelnaam laat de kenmerkende ‘i’ vallen, zoals bij alle toekomstige benzinemodellen.

De nieuwe X7 oogt groter dan zijn voorganger, met onder meer een grotere derde zijruit en dikkere C-stijlen. De portiergrepen zijn vervangen door subtiele vinnen op de gordellijn – een ontwerp dat we al zagen op de Vision Neue Klasse X. Ook het front blijft eigenzinnig, met gesplitste koplampen en opvallende dagrijverlichting, hoewel BMW ons hier mogelijk fopt met tijdelijke units.

BMW X7 (2028) specificaties

De M60 xDrive behoudt waarschijnlijk de 4,4-liter V8 met mild-hybride ondersteuning – goed voor 523 pk, of zelfs 631 pk in de Alpina XB7. In Europa is de kans echter groot dat de X7 alleen met zescilinders leverbaar wordt, vanwege strengere emissie-eisen. Een plug-in hybride zit er niet in, maar een zescilinder dieselversie (X7 40d) wel.

Binnenin verdwijnt het vertrouwde iDrive-dubbele scherm. Dit maakt plaats voor het nieuwe iDrive X-systeem met een groot centraal display en Panoramic Vision: een geprojecteerd instrumentenpaneel onderaan de voorruit. De bekende iDrive-knop is verleden tijd. De productie van de nieuwe X7 – intern ‘G67’ – start in augustus 2027 in Spartanburg, VS. Ook een volledig elektrische iX7 staat gepland.

