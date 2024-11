Het nieuwe Jaguar wordt volledig elektrisch én een beetje eng

Nieuws

Jaguar staat aan de vooravond van een revolutionaire transformatie. Het merk wordt volledig elektrisch en wil gaan concurreren met Bentley en Rolls-Royce. Maar ook het imago moet volledig op de schop.



Tijdens een persbijeenkomst op het hoofdkantoor in Gaydon, Engeland, onthulde Jaguar drie nieuwe logo’s die de aankomende modellen zullen sieren. Deze emblemen staan voor de kernwaarden van het nieuwe Jaguar: uitbundig, modernistisch en meeslepend.

Dat Jaguar het allemaal anders wil gaan doen, komt ons bekend voor. Met de komst van de Jaguar XF (2008) en de jongste generatie XJ (2009) wilde de fabrikant ook al radicaal afrekenen met z'n conservatieve imago. Blijkbaar is dat niet gelukt ...

Blijf bij over Jaguar met onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De vernieuwde Volkswagen T-Cross Rij nu de stoere Volkswagen T-Cross. Ideaal voor in de stad met genoeg ruimte voor vakantie.

En dat voor een vriendenprijs! Bekijk nu

Beetje eng



Het overkoepelende credo voor het nieuwe Jaguar is: 'Copy nothing'. Dat is geplukt uit een uitspraak van de oprichter van het merk, Sir William Lyons: "A Jaguar should be a copy of nothing". Jaguar-nieuwe-stijl is niet bang om te polariseren en zet bewust in op een design dat de traditionele fans niet per se warm zullen onthalen. Dat polariserende karakter zie je ook af aan de menselijke fotomodellen die Jaguar heeft ingezet om zijn aanstaande transformatie aan te kondigen.

Die modellen komen niet uit het fotoboek van het gemiddelde hippe bureau, maar lijken ontsnapt uit een enge sciencefictionfilm. De boodschap moet zijn: uniek, anders en modernistisch. Maar wij zien een stel onheilspellend bozig kijkende, ontmenselijkte types met kleding die zelfs Karin Bloemen niet durft te dragen. Dat kan natuurlijk aan ons liggen.

Nieuw logo, maar de kat blijft

De nieuwe identiteit van Jaguar is opgebouwd uit vier elementen: twee logo’s, een typografie, een kleurenpalet en een grafisch element dat strikethrough wordt genoemd. Die strikethrough symboliseert dat Jaguar afrekent met het verleden. Het nieuwe lettertype combineert kleine en hoofdletters in een strakke, moderne stijl.

Het traditionele logo met de springende jaguar, ooit een iconische motorkapversiering, heeft een meer hoekige update gekregen. De grille-badge met de jaguarkop verdwijnt helemaal en maakt plaats voor een cirkelvormig embleem. Dit nieuwe ontwerp combineert een J en een r in een messingkleurige ring. Het logo wordt aangevuld met een gewaagd kleurenpalet dat primaire kleuren zoals rood, blauw en geel benadrukt om de waarde 'uitbundigheid' te benadrukken.

De volgende generatie Jaguars

De nieuwe logo’s worden voor het eerst geplakt op een studiemodel dat op 2 december tijdens de Miami Art Week wordt onthuld. Deze auto is een voorproefje van Jaguars vernieuwde modellenlijn. Jaguar test momenteel een prototype van een elektrische vierdeurs GT op de openbare weg. Dit model, dat eind 2026 in productie moet gaan, belooft indrukwekkende prestaties, waaronder een actieradius tot ruim 700 kilometer. Daarbij komt de mogelijkheid om 320 kilometer bij te laden in 15 minuten via een krachtige snellader.

Onderscheidend design



Qua design wil Jaguar zich onderscheiden van de huidige, vaak eenvormige EV-modellen. De eerste beelden van het prototype tonen een imposant model met een rechtopstaande neus en vloeiende, klassieke proporties. Jaguar kiest bewust niet voor een SUV als eerste model, ondanks de populariteit daarvan. Dat juichen we toe, maar of het merk inderdaad zo goed en exclusief wordt dat het de concurrentie met onder meer Bentley en Rolls-Royce aankan, blijft nog de vraag.

Heruitvinding van de merkbeleving

Jaguar wil die stap naar het hoogste niveau zetten omdat het er niet in slaagde om in het verleden in de subtop mee te draaien. Lange tijd wilde het Britse merk concurreren met BMW en Mercedes en daardoor was het naar eigen zeggen te weinig onderscheidend. Een andere kant van het verhaal is dat Jaguar ernstige kwaliteitsproblemen heeft gekend en daardoor een slechte reputatie kreeg.

85 tot 90 procent klanten haakt af

Straks ligt de focus dus op unieke, spectaculaire modellen die klanten aantrekken met hun design en merkbeleving. En dus niet alleen omdat ze elektrisch zijn. Deze exclusieve strategie betekent wel dat Jaguar slechts 10 tot 15 procent van zijn huidige klantenbestand verwacht te behouden. De nieuwe doelgroep: jongere, welvarende stedelingen die design waarderen. Kortom, een zeer select groepje, want de meeste welvarende mensen die wij kennen, zijn de 50 ruimschoots gepasseerd.

Jaguar investeert ook in een app die onderhoud gemakkelijker maakt en de eigenaren een gevoel van verbondenheid moet geven: ze moeten een community vormen. Daarnaast opent Jaguar luxe brandstores in steden zoals Parijs, naast merken als Gucci en Moncler. We gunnen dit legendarische merk het allerbeste, en dus hopen we dat de toekomst er inderdaad rooskleurig uitziet, en geen sciencefiction is.