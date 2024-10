Autoverkopen september: deze twee merken laat de Europese koper keihard vallen

Nieuws

De Europese associatie van autoproducenten (ACEA) heeft de Europese verkoopcijfers van september bekendgemaakt. Die laten enkele winnaars en veel verliezers zien. Zo was het een slachting bij Citroën en Fiat. Maar twee merken springen er wel erg negatief uit.

Over de gehele linie kochten EU-burgers in september 2024 ruim 809.000 auto’s. Dat is 6,1 procent minder dan de bijna 862.000 van september 2023. Kijken we naar de verschillende landen, dan zijn er zowel positieve als negatieve uitschieters. Malta (+55,3%) en Estland (+22,6%) lieten een flinke groei zien, maar in absolute aantallen stellen deze markten niet zoveel voor (581, respectievelijk 2125 stuks). Belangwekkender is de stijging (6,3%) die de Spaanse markt liet zien van 68.803 naar 73.144 nieuwe auto's.



Belangrijke daling in grote markten



De markt met het grootste procentuele daling is Finland (-38,5%, daling van 2882 stuks), maar in absolute getallen doet de krimp van de Duitse (-7%), Franse (-11,1%) en Italiaanse (-10,7%) markten meer pijn. Voor die grote drie hebben we het over een gezamenlijke verkoopdaling van 47.585 auto’s.

Dit automerk scoort het beroerdst



Kijken we niet naar de markten maar de merken, dan springen er twee uitzonderlijk beroerd uit. Om te beginnen Smart: dat liet afgelopen septembermaand 40 auto’s van een EU-kenteken voorzien, tegen 1647 vorig jaar, oftewel een daling van 97,6 procent. Soms kan zo’n daling bij in China gebouwde auto’s over een bepaalde maand samenhangen met een scheepslading die wel of niet is aangekomen.



Daarom kijken we nog even naar de Smart-verkoop over de eerste negen maanden van 2024 ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Dan ziet het er iets minder hopeloos uit, al is een verkoopdaling van 19.585 naar 10.960 auto's (-44%) nog altijd weinig hoopgevend.



Ook Jaguar klapt in elkaar



De tweede grote verliezer is Jaguar. Dat wist in september 2023 nog 1042 nieuwe auto’s aan de man te brengen, in september 2024 waren dit er nog slechts 325 (-68,8%). Over de periode januari t/m september (van 8040 naar 4531) is de procentuele daling te vergelijken met die van Smart (-43,6%).



Maar Smart breidt z'n verkoopprogramma uit, terwijl Jaguar juist op het punt staat om bijna z’n gehele gamma te schrappen. De verwachting is dan ook dat de cijfers voorlopig blijven kelderen. Gelukkig voor het JLR-concern doet Land Rover het minder beroerd (-1,6% over jan-sep 2024).

Volkswagen redelijk stabiel



Volkswagen was de laatste tijd vooral negatief in het nieuws. Toch zien de meest recente verkoopcijfers er niet eens zo beroerd uit. Het merk Volkswagen liet in september een dipje van 1,7 procent zien ten opzichte van vorig jaar (van 90.302 naar 88.797 auto’s). Het resultaat van de gehele Volkswagen-groep (+0,3%) wordt opgekrikt door een grote plus van Skoda (+17,6%) en een iets kleinere van Porsche (+5,7%). Audi (-9,6%) en Cupra (-14,8%) hadden het lastiger.

Harde klappen voor Stellantis



De Stellantis-merken delen volop in de malaise van de markt en lieten in september een teruggang zien van 27,2 procent (van 165.320 naar 120.582 auto’s). Daarbij zijn de grootste klappen voor Lancia/Chrysler (-71,6%), Citroën (-45,6%) en Fiat (-45,2%). Over het hele jaar tot nu toe ziet het een stuk minder negatief en laat het Stellantis een daling van 5,9 procent zien (-85.484 auto’s). Wellicht dat de komst van een groot aantal nieuwe modellen (Opel Grandland, Opel Frontera, Fiat Grande Panda en Citroën C3 en C3 Aircross) het tij kan keren.



Lexus dik in de plus



Om positief te eindigen, vragen we nog even de aandacht voor merken die er in de krimpende juist positief uitspringen. De grootste procentuele stijger van september was Lexus (+35,9%), dat vooral met de kleine Lexus LBX goede zaken doet. Ook Tesla (+31,2%), Volvo (+16,1%) en Mini (+15,6%) deden het prima.



EU-marktaandeel EV's stijgt



Gezien het negatieve sentiment dat er momenteel rondom elektrische auto’s heerst, is het ook best opmerkelijk dat de verkoop van batterij-elektrische auto’s in de afgelopen septembermaand met 9,8 procent is gestegen ten opzichte van 2023. Het marktaandeel van EV’s bedroeg in september 2024 een nette 17,3 procent, tegen 14,8 procent een jaar geleden. Over de eerste negen maanden gerekend lopen de EV-verkopen echter nog 5,8 procent achter op 2023.

