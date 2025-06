Kia EV9 krijgt gezelschap van een Skoda - en misschien wel een probleem

Nieuws

De Kia EV3 en de Skoda Elroq zijn in een hete strijd verwikkeld. Ook de grotere Kia EV9 kan zijn borst natmaken. Skoda staat op het punt een auto te onthullen die het gevecht aangaat met deze elektrische 7-zitter.

Maandenlang stond de Kia EV3 op de eerste plaats van de landelijke verkooplijsten. Maar afgelopen mei werd de Koreaanse SUV van de troon gestoten door de Skoda Elroq. Dat Kia niet wakker ligt van het Tsjechische succes leggen we in het bericht hieronder uit.

Nieuwe elektrische 7-zitter

Kia kan zich nu opmaken voor een tweede ronde in de boksring, want Skoda legt de laatste hand aan zijn nieuwe elektrische 7-zitter, vergelijkbaar met de Kia EV9 en de Hyundai Sante Fe. Je ziet de auto op de foto's nog gecamoufleerd rondrijden op de beroemde Nürburgring, maar in het vierde kwartaal van 2025 wordt hij dan echt onthuld.

Het eindigt met een 'Q'

De elektrische 7-zitter van Skoda is gebaseerd op de concept car Vision 7S. Of het productiemodel ook zo gaat heten, is nog maar de vraag. Wij denken van niet. Al hebben we nog geen idee welke naam er dan wel op het geboortekaartje komt te staan. Grote kans dat de eindletter een 'Q' is, net als bij de Skoda Enyaq en de Skoda Elroq. En ook de komende Epiq eindigt met deze letter, zie het bericht hieronder.

Groter dan Kodiaq

De nieuwe elektrische 7-zitter van Skoda komt boven die andere 7-zitter van het merk te staan, de Skoda Kodiaq. Hij wordt een slag groter en krijgt ook een langere wielbasis. Aan de achterzijde vallen de grote dakspoiler, maar ook de brede laadopening en de lage tildrempel op. Relatief laag dan, want het blijft natuurlijk een SUV die nu eenmaal hoger op zijn wielen staat dan bijvoorbeeld een stationwagon.

7-zits elektrische Skoda in 2026 bij de dealer

Nu we toch bij de stationwagon zijn aanbeland: Skoda komt óók met een elektrische 'Combi', zie het bericht hieronder. Die heeft Kia niet, dus die strijd heeft Skoda in ieder geval gewonnen. De elektrische 7-zitter van Skoda kun je in 2026 bij de dealer verwachten.