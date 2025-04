Betrapt! Dit wordt Skoda's grootste SUV ooit (met 7 zitplaatsen)

Nieuws

Skoda werkt aan een SUV die de grootste van het Tsjechische merk ooit wordt. Volledig elektrisch én met een groot voordeel ten opzichte van de Enyaq.

De elektrische Skoda die je hier nog gecamoufleerd ziet rondrijden, is het productiemodel van de Skoda Vision 7S, de conceptcar die al eerder onthuld werd.

De grote SUV - die nog geen officiële naam heeft en intern als 'Space' wordt aangeduid - wordt alweer het vijfde elektrische model van Skoda. Na de Enyaq, de Enyaq Coupé, de Skoda Elroq en de Epiq. Die laatstgenoemde wordt de kleinste EV van het groepje dat in 2025 onthuld wordt. Later volgt nog een zesde EV, een elektrische stationwagon ('Combi').

Nieuwe Skoda-SUV wordt 7-zitter

De nieuwe Skoda-SUV wordt een stuk langer dan de 4,66 meter lange Skoda Enyaq. Ook de wielbasis groeit. Daarmee zijn we aangekomen bij hét grote voordeel in vergelijking met de Enyaq: de nieuwe SUV wordt als 7-zitter op de markt gebracht. Wie nu 7 zitplaatsen in een Skoda zoekt, is aangewezen op de Skoda Kodiaq, maar die is er alleen als mild hybrid. In de plug-in hybride (PHEV) is vanwege het grotere accupakket geen ruimte voor de derde zitrij.

Wat spotten we?

Skoda weet zijn nieuwe SUV nog goed te verbergen, maar toch spotten we bepaalde dingen. Zoals de opmerkelijke smalle achterlichten, een trapeziumvormige grille, een flinke dakspoiler en lichtmetalen wielen met een verschillend design. Als dat maar niet de nieuwe trend wordt, maar het is waarschijnlijker dat het Skoda-testteam een wieltje tekortkwam.

Is het je trouwens opgevallen dat de SUV een aanhanger trekt? Een flinke jongen zo te zien. Dus kunnen we concluderen dat de nieuwe Skoda in elk geval een serieus trekgewicht heeft, wat lang niet vanzelfsprekend is bij een EV. Verder ontwaren we een grote achterklep en een lage tildrempel, ideaal voor wie regelmatig zware spullen moet inladen.

Medio 2026 in de showroom

We verwachten dat de grootste SUV van Skoda medio 2026 op de markt komt. Voor de officiële onthulling zetten we ons geld in op het laatste kwartaal van 2025. Er komen verschillende varianten met één of twee elektromotoren en accupakketten die een actieradius van meer dan 600 kilometer bieden op één lading.