Autoverkopen mei 2025: waarom Kia niet wakker ligt van het succes van Skoda

We hadden al een voorgevoel dat de Kia EV3 in mei 2025 niet meer de bestverkochte auto zou zijn. Onze voorspelling dat de Skoda Elroq op 1 zou komen, is uitgekomen. Maar dat betekent niet dat donkere wolken zich boven de Kia-dealers samenpakken.



De Skoda Elroq blijft maar goed verkopen en was in mei 2025 zelfs de bestverkochte auto van Nederland. Daarmee volgen we de Europese trend, want in april was de Elroq al de bestseller van Europa. Over heel 2025 is de Kia EV3 in Nederland nog wel de nummer 1, en er is meer positief nieuws voor Kia.

Totale cijfers 2025

In mei 2025 zijn voor het eerst meer auto’s verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Er werden 30.188 nieuwe personen­auto’s op kenteken gezet. Dat is 7,3 procent meer dan in mei 2024. Over de eerste vijf maanden samen, gaat het minder dan vorig jaar. Het totaal blijft steken op 148.610 auto’s, een daling van 6 procent.

Elektrische auto’s verkoop 2024

Volledig elektrische auto’s hebben in mei 2025 een aandeel van 34,6 procent in de nieuwverkopen. De Renault 5 staat - tot onze verrassing - niet in de top 5 van mei 2025. Ook de relatief betaalbare Opel Frontera (252 registraties) vinden we niet bij de toppers, maar de uitleveringen komen nu pas een beetje op gang. Verder wordt het interessant of de Renault 4 en Fiat Grande Panda een vliegende start maken.



Dit is de top 5 van mei 2025 (197 registraties, 1490 in heel 2025).

Top 5 EV-modellen mei 2025

Skoda Elroq (1093 registraties) Kia EV3 (751 registraties) Tesla Model Y (648 registraties) Volvo EX30 (442 registraties) Tesla Model 3 (404 registraties)

Verkoop Chinese merken

We zoemen uit en kijken naar de registraties in heel 2025. Nog altijd zijn de Chinese merken niet overdreven populair in Nederland. BYD is het best verkopende merk van 2025. In de 1344 registraties had de BYD Seal U met 720 registraties een groot aandeel. MG is tweede met 1012 registraties, op de voet gevolgd door Lynk & Co (1007 registraties).



De verliezers van 2025: Tesla en Volvo

Tesla is een van de grote verliezers in de lijst van 2025. Wisten de Amerikanen vorig jaar nog 9959 auto’s re registreren, dit jaar zijn het er maar 4880.

Ook Volvo doet het minder, de EX30 verliest wat van zijn glans na een glorieus eerste jaar. Vorig jaar werden 4113 EX30's geregistreerd, nu bleef het bij 2320 registraties. In totaal werden 8399 Volvo's de showroom uitgereden, ten opzichte van 14.854 in dezelfde periode vorig jaar.



Toyota registreerde zo’n 25 procent minder auto’s, al staat het merk keurig tweede in de totale verkopen. De daling bij Fiat is ook aanzienlijk: 854 registraties in heel 2025, vorig jaar waren het 2331. Als de Grande Panda bij de dealer staat, gaat het beeld ongetwijfeld kantelen.



Bestverkochte automerk 2025

Hoewel de Kia EV3 in mei 2025 een stapje terug moest doen, zal het humeur bij Kia nog opperbest zijn. De Koreanen zijn met afstand het best verkopende automerk van Nederland in 2025. Franse merken staan niet in de top 5, BMW doet het goed met een vierde plek. De iX1 is bij ons het populairste model. Ook Volkswagen, dat vorig jaar regelmatig uit de top 5 kukelde, staat weer keurig derde.



Top 5 merken t/m mei 2025

Kia (16.630 registraties) Toyota (10.316) Volkswagen (10.180) BMW (9129) Skoda (8487)

