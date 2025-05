Kia PV5 Passenger prijzen: ruime gezins-EV ziet er duur uit, maar is dat niet

Nieuws

Kia breidt het bedrijfswagenaanbod uit met de nieuwe PV5 Passenger. De personenvariant van de onlangs gelanceerde elektrische PV5-bestelwagen is vanaf nu te bestellen vanaf 39.995 euro, inclusief btw, bpm en afleverkosten.

Ook geschikt als gezinswagen

Door de prijs inclusief alles te noemen, geeft Kia aan dat ze zich ook op gezinnen richten met deze tot personenvervoerder omgebouwde werkbus. Wil je hem puur bedrijfsmatig gebruiken, bijvoorbeeld voor groepsvervoer of als luxe vip-taxi, dan kun je de btw vanzelfsprekend terugvragen. Scheelt je als ondernemer toch alweer snel gemiddeld zo’n 7500 euro, afhankelijk van de gewenste uitvoering.

Genoeg keuzeopties voor Kia PV5 Passenger (2025)

Te kiezen valt er genoeg. De standaard 5-zits uitvoering is leverbaar met twee accupakketten: een 51,5 kWh-batterij of een 71,2 kWh-batterij, goed voor een actieradius tot 400 km (WLTP). Laden van 10% naar 80% gaat in slechts 30 minuten.

Er zijn vier uitrustingsniveaus:

Essential: met o.a. 12,9 inch display, climate control, adaptieve cruise control en geavanceerde rijhulpsystemen.

Plus: o.a. stoelverwarming voor en achter, V2L-technologie en inductielader.

Elite: o.a. 360 graden-camera, middenairbag, dodehoekassistent en luxe spiegels.

Elite Executive: met lichtmetalen velgen, vegan lederen bekleding en elektrische schuifdeuren.

Kia PV5 Passenger 7-zits volgt medio 2026

Met deze uitvoeringen richt Kia zich zowel op grote gezinnen als op ondernemers in personenvervoer. Met name voor die laatste groep is het fijn om te weten dat medio 2026 nog een 7-zitsversie met drie zitrijen volgt. De prijzen hiervan zijn nog niet bekend.

Wat is de prijs van de Kia PV5 Passenger (2025)?

De PV5 Passenger is leverbaar vanaf 39.995 euro voor de Essential met 51,5 kWh-batterij. Met deze batterij is ook nog een Plus uitvoering leverbaar, met een vanafprijs van 40.995 euro. De 71,2 kWh-versie is in vier uitvoeringen leverbaar, met de volgende prijzen:

Essential: 43.995 euro

Plus: 44.995 euro

Elite: 47.745 euro

Elite Executive: 50.245 euro.

Kia biedt standaard 7 jaar garantie of 150.000 km. Alle prijzen inclusief btw, bpm en afleverkosten.