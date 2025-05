Kia PV5 (2025) provoceert VW ID.Buzz: 10.000 euro goedkoper én ruimer

Nieuws

Eindelijk heeft de veelbesproken Kia PV5 een prijs. Kia's eerste volledig elektrische bedrijfswagen gaat voor 32.370 euro de markt op. Ruim tien mille minder dan de Volkswagen ID. Buzz Cargo. Maar met meer ruimte en garantie.

Slimme technologie en praktische veelzijdigheid

De PV5 blinkt uit in connectiviteit en gebruiksgemak. Dankzij het volledig geïntegreerde Android Automotive OS biedt het infotainmentsysteem toegang tot zakelijke apps, navigatie en realtime voertuigdata. In samenwerking met Samsung SmartThings Pro kan de PV5 bovendien gekoppeld worden aan IoT (Internet-of-Things)-systemen op de werkvloer.

Zo kun je bijvoorbeeld op afstand al een magazijn openen of apparatuur bedienen. Ook is er goede communicatie mogelijk met bedrijfscomputersystemen. Die communicatie verloopt via grote displays – een 7,5-inch digitaal instrumentenpaneel en een 12,9-inch infotainmentscherm.

Zakelijke rijders kunnen gebruikmaken van over-the-air updates, Vehicle-to-Load (V2L)-technologie. Maar ook beschikken ze over geavanceerde voertuigdata die helpen bij voorspellend onderhoud en vlootoptimalisatie.

Drie uitvoeringen, meerdere accupakketten

De Kia PV5 is gebouwd op het modulaire E-GMP.S-platform. Dat is een zogenoemd skateboardchassis dat meerdere carrosserievormen en configuraties mogelijk maakt. De PV5 is de eerste in een reeks; later volgen de compacte PV1 en de grotere PV7.



De Kia PV5 verschijnt in drie varianten: de Cargo, Chassis Cabine en Passenger. De Cargo is leverbaar in diverse carrosserievarianten, waaronder de L2H1, L1H1 en een High Roof Walk-through. Deze laatste is ideaal voor bezorgdiensten dankzij de vlakke vloer, de inklapbare passagiersstoel en een deur tussen bestuurdersruimte en laadruimte. De leveringen beginnen overigens met de L2H1, de rest volgt later.

De laadruimte van de PV5 Cargo bedraagt maximaal 5,2 kubieke meter, goed voor twee europallets. Er is keuze uit een 51,5 kWh of een 71,2 kWh cell-to-pack-batterij. De maximale actieradius is 400 kilometer, snelladen van 10 naar 80 procent gaat in slechts 30 minuten. Een kleinere 43,3 kWh-variant volgt in 2026.

De Chassis Cabine biedt maximale vrijheid voor maatwerkoplossingen zoals opbouwbakken of camperinrichtingen. De PV5 Passenger biedt tot zeven zitplaatsen en een flexibel interieur, geschikt voor personenvervoer of recreatief gebruik.

Vanaf nu te bestellen, levering in oktober

De eerste versies van de Kia PV5 Cargo L2H1 zijn per direct te bestellen vanaf 32.370, excl. btw. De levering start naar verwachting in oktober 2025. De overige modellen volgen gefaseerd. Kia biedt standaard 7 jaar of 150.000 km garantie op alle uitvoeringen.