Kia daagt VW uit: PV5 bijna 10.000 euro goedkoper dan ID. Buzz Cargo en e-Transporter

Kia domineert in Nederland de markt voor personenauto's en nu richt het merk zijn pijlen op de bedrijfswagenmarkt met de elektrische PV5. Dit model moet de concurrentie aangaan met onder andere de Volkswagen ID. Buzz Cargo en e-Transporter. Wat kunnen we verwachten van Kia’s eerste elektrische bedrijfswagen?

Veelzijdige carrosserie-opties

De Kia PV5 wordt gebouwd op een flexibel platform, ook wel een ‘skateboardconcept’ genoemd. Dit betekent dat de aandrijflijn voor elk model hetzelfde is, terwijl de opbouw kan variëren. Er komen verschillende versies: Cargo, Chassis-cab, Passenger, Family en een speciale uitvoering voor rolstoelvervoer (WAV – Wheelchair Accessible Vehicle).

De Cargo-versie is het model dat direct de strijd aangaat met de Volkswagen ID. Buzz Cargo en de Volkswagen e-Transporter. Met een lengte van 4.695 mm is de PV5 iets korter dan de ID. Buzz Cargo (4.712 mm) en de Volkswagen e-Transporter (5.050 mm). Qua laadvolume zit hij er tussenin: maximaal 5,1 m3, vergeleken met 3,9 m3 voor de ID. Buzz Cargo en minimaal 5,8 m3 voor de Transporter. Later verschijnen er verlengde en verhoogde varianten van de PV5.

Kia PV5: actieradius en vermogen

De Kia PV5 komt met drie batterijopties: 43,3 kWh, 51,5 kWh en 71,2 kWh. Alle versies hebben een elektromotor met 136 pk. Kia heeft nog niet alle details vrijgegeven, maar de zwaarste accuvariant biedt een actieradius tot 400 km. Snelladen kan in 30 minuten van 10% naar 80%.

Modern en functioneel interieur

Binnenin volgt de PV5 de designtaal van Kia’s personenauto’s: strak, modern en functioneel. Er is veel opbergruimte, een groot ruitoppervlak voor goed zicht en een modulaire inrichting die dankzij ‘Kia Addgear’ accessoires naar wens kan worden aangepast.

De Cargo-versie is er ook als Crew, met een tweede zitrij. Deze kan worden verschoven of ingeklapt om de laadruimte te vergroten. Verder ontbreekt een digitaal instrumentenpaneel met touchscreen niet en biedt de PV5 V2L-technologie, waarmee elektrische apparaten kunnen worden opgeladen of van stroom worden voorzien.

Een slimme toevoeging is de verlaagde laadvloer tussen de wielkasten, wat de instap lager maakt. Wie de volledige breedte van de bus nodig heeft, kan een extra vloer plaatsen waardoor er twee pallets in passen. De verhoogde vloer gaat wel ten koste van de hoogte.

Kia PV5 'praat' met alles en iedereen

De Kia PV5 is verbonden met het internet en ontvangt draadloze software-updates (OTA – Over the Air). Het infotainmentsysteem draait op Android Automotive OS en ondersteunt diverse apps die integratie met bedrijfssystemen mogelijk maken. Ook kunnen functies op afstand worden bediend; de PV5 communiceert met andere apparaten via IoT-technologie. Denk aan een koelwagenversie die op afstand kan worden ingesteld op de juiste temperatuur voor de lading.

Prijs en beschikbaarheid

De exacte prijs van de Kia PV5 Cargo is nog niet bekend, maar Kia mikt op een vanafprijs rond de 30.000 euro. Dat zou hem bijna 10.000 euro goedkoper maken dan de ID. Buzz Cargo en 17.000 euro voordeliger dan de Volkswagen e-Transporter. Vanaf mei 2025 is de PV5 te bestellen, de productie start eind 2025.