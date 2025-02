Waarom Volkswagen zich een hoedje schrikt van de Kia PV5

Nieuws

Kia gaat iets nieuws doen: de PV5 is de eerste elektrische bedrijfswagen van het merk. Er komt ook een versie voor zeven personen: de PV5 Passenger. In Wolfsburg zullen ze er niet gerust op zijn.



We hebben weleens het idee dat iedereen bij Kia 24 uur per dag doorwerkt en nooit weekend heeft. Waren we nog maar net bijgekomen van de EV4, dient het volgende nieuwtje zich alweer aan.

Elektrische Kia PV5 jaagt op ID. Buzz

Eerder liet Kia al doorschemeren aan een kleine EV2 te werken, een concurrent voor de Volkswagen ID.2. Maar de grootste verrassing is de PV5. Met deze bus stort Kia zich voor het eerst op elektrische bedrijfswagens. En als de Koreanen dat net zo voortvarend doen als met hun personenauto’s, zouden we ons zorgen maken als we Volkswagen waren. De ID. Buzz, waarvan de personenauto-versie matig verkoopt, heeft er ineens een geduchte concurrent bij.

Vooruit, alleen de afdeling die de modelnamen bij Kia bedenkt lijkt regelmatig een week vrij te nemen. De naam van de eerste bedrijfswagen van Kia is PV5 Cargo. Daar gaat je hart niet meteen sneller van kloppen, al is het slim dat Kia ook een personenautoversie uitbrengt. Die heet – je verzint het niet - PV5 Passenger. Daarmee doet Kia hetzelfde als Volkswagen, dat de ID. Buzz ook als personenbus en als bestelbus op de markt brengt.



Nog weinig bekend

Maar het gaat niet om de naam, het gaat om de kwaliteiten. Daarover kunnen we nu nog niet zoveel melden, want Kia onthult alle details pas eind februari. Wat ze wel kwijt willen, is een knap staaltje marketingpraat: “De PV5 Passenger heeft een verfijnd geometrisch profiel met een royale raampartij voor uitstekend zicht. De kenmerkende zwarte glasaccenten rondom de ramen contrasteren met de carrosseriekleur en geven de PV5 een dynamische uitstraling.”

Wat een verfijnd geometrisch profiel is, laten we aan jullie fantasie over. Maar veel glas is altijd goed nieuws; dat lijkt bij moderne auto’s juist een sluitpost op de begroting. Het uiterlijk sluit hier en daar aan bij het design van de Kia EV3. Zo lijken de wielkasten op elkaar en is zie je ook aan de verticale koplampen iets van een familiegezicht terug. Opvallend is dat de PV5 een terreinwaardig uiterlijk heeft; alsof hij straks zeven personen naar de meest onherbergzame, Kamp Van Koningsbrugge-achtige locaties moet brengen.



Specs Kia PV5

Omdat de Kia PV5 op hetzelfde platform staat als de Kia EV3, kunnen we uitgaan van dezelfde elektromotor met 204 pk. Verder verwachten we batterijpakketten van 58,3 en 81,4 kWh en 400V-laadtechniek. Net als Volkswagen bij de ID.Buzz, gaat Kia volledig voor elektrisch. Er komt geen versie op benzine of diesel.



Kia PV5 levertijden

Naast de PV5 Cargo en Passenger belooft Kia nog twee versies, maar die zijn nog geheim. Zoals ook de specs nog onbekend zijn. Beide Kia’s staan nog in 2025 bij de dealer, maar ook over prijzen en levertijden tasten we nog in het duister.



Het is spannend wat Kia’s nieuwe avontuur gaat opleveren. De Volkswagen ID. Buzz leek met zijn snoezige uiterlijk een goede toekomst tegemoet te gaan, maar het (dure) personenbusje is niet populair. De ID. Buzz kost 49.995 euro (170 pk, 59 kWh), wie weet dat Kia een prijsstunt voor de PV5 in gedachten heeft. Overigens scoort de ID. Buzz Cargo in Nederland wel prima.



