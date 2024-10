Tests

We betreurden dat de Volkswagen ID. Buzz in 2022 slechts een vijfzitter was. Maar nu is er de verlengde ID. Buzz LWB. Met 6 of 7 zitplaatsen, meer actieradius én meer power. Voor wie nog meer pk’s wil, biedt Volkswagen de extra sportieve ID. Buzz GTX. Gaat dit duo de magere verkoopcijfers opkrikken?

Wij zijn dol op ruime gezinsauto’s, maar dan moet die ruimte wel zin hebben. In de vijfzits Volkswagen ID. Buzz beschik je over een kofferbak van ruim 1100 liter en heb je met vijf inzittenden zoveel ruimte, dat je er workshops salsadansen en handbaltoernooien kunt organiseren. Maar de doelgroep voor dergelijke activiteiten in een auto is beperkt. Dat bewijzen ook de verkoopcijfers.



Verkoopcijfers Volkswagen ID. Buzz



In 2023 werden slechts 439 stuks van de ID. Buzz verkocht en tot en met september 2024 waren dat er maar 110. Gelukkig voor Volkswagen doet de bedrijfswagenversie, de ID. Buzz Cargo, het beter. Maar hoe ruim de gewone ID. Buzz ook is, om meer zitplaatsen te creëren, zag Volkswagen zich genoodzaakt de wielbasis met 25 centimeter te verlengen. De totale lengte ging er evenveel op vooruit en om instapfiles te voorkomen, werden de schuifdeuren aan weerszijden 19 centimeter breder.



Geen halsbrekende toeren



Om de achterste zitrij te bereiken, hoef je dan ook geen halsbrekende toeren à la Epke Zonderland of Adriaan van Toor uit te halen. Je bent trouwens niet verplicht de ID. Buzz LWB als zevenzitter te bestellen. In plaats van een tweederangs driezitsbank, kun je op de middelste rij ook twee luxe captain chairs laten monteren. In dat geval biedt de LWB dus plaats aan zes inzittenden.



“Desgewenst kunnen alle inzittenden van de ID. Buzz meedoen met Nederland in Beweging.”

De achterste twee stoelen zijn uitneembaar, de middelste zitrij niet. Met hoeveel mensen je ook onderweg bent, iedereen zit riant, zonder dat iemand de typische EV-zithouding met opgetrokken knieën hoeft aan te nemen. Desgewenst kunnen alle inzittenden zelfs meedoen met Nederland in Beweging zonder anderen tot last te zijn.



Achterover leunen



Maar ook achterover leunen en via het gigantische, elektro­chromatisch te verduisteren panoramadak de sterren- of wolkenhemel bewonderen, behoort tot de mogelijkheden. De bestuurder moet het doen met een iets groter infotainmentscherm, dat door verbeterde software een stuk sneller en adequater reageert. Ook de slimme spraaksturing draagt een steentje bij aan het bedieningsgemak.

Hoeveel bagageruimte met 7 inzittenden?



Wat voor een 4,96 meter lange en 1,93 meter hoge auto tegenvalt, is de bagageruimte. Met een zevenmans bezetting, blijft er 306 liter over. Dat doen de eveneens zevenzits Kia EV9 (333 l) en Volvo EX90 (310 l) iets beter, terwijl die auto’s duidelijk lager zijn. Aan de andere kant is de derde zitrij daarin minder riant dan in de ID. Buzz.

Daar komt bij dat het Zweeds-Koreaanse koppel even warm en sympathiek oogt als het belastingkantoor in Amersfoort. Als je per se wilt, mag je naar binnen, maar als er zo’n vriendelijke, tweekleurige ID. Buzz naast staat, ga je liever daar door de schuifdeur.



Ondanks de toegenomen wagenlengte, is de draaicirkel beperkt gebleven tot 11,8 meter. Dat is maar 70 centimeter meer dan de ID. Buzz met de normale wielbasis nodig heeft. Pas als de straatjes extreem smal en de bochten heel krap worden, krijg je in de gaten dat je met een bijna twee meter brede en ruim 2,5 ton zware moloch onderweg bent.



Het onderstel verwerkt oneffenheden stevig maar netjes. Wel horen we op klinkerstraatjes een rammeltje en een kraakje. Ook dringt er meer windgeruis tot onze oren door dan we ons van de eerste rij-­impressie kunnen herinneren.

Meer actieradius voor ID. Buzz



Behalve extra millimeters, heeft de ID. Buzz LWB ook meer kilowattuur tussen de voor- en achteras gekregen. Volkswagen grijpt de komst van de verlengde bus namelijk meteen aan om een vernieuwd, groter accupakket te introduceren. Dat pakket levert zijn stroom bovendien aan een nieuwe elektromotor. Bij de ID. Buzz GTX zijn het er zelfs twee.

De lange Buzz krijgt een batterij van 86 kWh, waarmee de actieradius 453 tot 487 kilometer bedraagt. In de korte ­versie past een batterijmodule minder, maar dankzij de verbeterde techniek stijgt de netto capaciteit ook daar: van 77 naar 79 kWh. Daarmee gaat het bereik van 415 naar 423 tot 461 kilometer, afhankelijk van de uitvoering.



Snelladen gaat sneller



Niet alleen de auto is sneller geworden, dat geldt ook voor de boordlader. De 79 kWh-­batterij kan met 185 kW worden opgeladen, zodat je in minder dan een halfuur van 10 tot 80 procent stroomcapaciteit gaat. Dankzij het nog hogere snellaadvermogen van 200 kW, gaat dit bij de grote accu even snel.

BMW-rijder bijt zich stuk op elektrisch Buzzje



Met de nieuwe elektromotoren maakt het standaardvermogen van de gewone Volkswagen ID. Buzz een grote sprong. Eigenlijk was 204 pk al best prima voor een auto als deze, maar met de huidige 286 pk ben je helemaal goed bedeeld. Zo merkte ook de jonge bestuurder van een wat oudere BMW 1-serie toen hij naast ons voor een rood verkeerslicht stond.

Ondanks zijn valse start, toonden we hem dat de tijden veranderd zijn. Zeker de acceleratietijden van meerkleurige Volkswagen-busjes. In de lange versie sprint de gewone ID.Buzz LWB in 7,9 seconden naar de 100, de korte versie heeft voor deze oefening zelfs maar 7,6 tellen nodig.



ID. Buzz GTX vermorzelt petjesbrigade

Voor wie nog sneller wil, heeft Volkswagen de sportieve ID. Buzz GTX in het leven geroepen. Voorzien van twee elektromotoren met gezamenlijk 340 pk, knalt deze superbus in 6,1, respectievelijk 6,5 (LWB) seconden naar de honderd. Zonder drama of wielspin, want alle vier de wielen worden aangedreven. Zo laat hij complete petjes­brigades met oude GTI’s peentjes zwetend in het stof van hun nepbonten stuurwielhoes bijten.



Maar ze waren gewaarschuwd, want de GTX is duidelijk herkenbaar aan de andere voorbumper met zwarte details en dagrijverlichting in boemerang-vorm. Hierdoor ziet die blije Bulli er ineens uit als een Boze Buzz.

Verder onderscheidt de ID. Buzz GTX zich met 20-inch lichtmetalen wielen, GTX-badges en volledig zwarte neproosters in de D-stijlen. Intelligente led-matrixverlichting is standaard en vanbinnen krijgt de GTX zwarte hemelbekleding en sportiever, donker meubilair met uitschuifbare zitting en rode accenten.



Topsnelheid Volkswagen ID. Buzz



Boven de 160 km/h kunnen de licht gefrustreerde boy racers weer hun gram halen, want dat is de (begrensde) topsnelheid van de vernieuwde ID. Buzz, ook van de GTX. Daarmee is de vernieuwde Buzz de eerste versie ruimschoots de baas (145 km/h). Het is ook hard zat, want boven de 110 km/h loopt het stroomverbruik snel op tot ruim boven de 20 kWh/100 km.

Extra trekgewicht Volkswagen ID. Buzz GTX



Dat de GTX sneller is dan de gewone ID. Buzz, is geinig. Sportief wordt een auto als deze echter nooit, al heeft Volkswagen nog zo z’n best gedaan om het onderstel strakker te maken. In korte bochten beginnen de banden best snel te kermen en ligt ­onderstuur op de loer.

De belangrijkste ­toegevoegde waarde van de GTX is zijn ­vierwielaandrijving, waardoor hij zwaardere aanhangers mag trekken. Met de ­normale wielbasis verdraagt-ie 1800 kilo aan de ­haak, bij de LWB is dat 1600 kilo. De achterwiel­aangedreven Buzz is al bij ­1000 kilo uitgeteld.

Prijzen Volkswagen ID.Buzz LWB en GTX



Volkswagen staat niet bekend om zijn gulheid, daarom is het des te verrassender dat Volkswagen voor de verlengde ID. Buzz een bescheiden meerprijs vraagt. Het scheelt slechts 1000 euro met de korte versie. Dat betekent dan weer niet dat de auto te geef is. Voor de Volkswagen ID. Buzz Pro (210 kW, 286 pk) vraagt de dealer 53.990 euro, wat betekent dat de verlengde variant met dezelfde aandrijflijn 54.990 euro kost.



Voor de 360 pk sterke GTX met dezelfde accu ben je 69.990 respectievelijk 70.990 euro kwijt. Even los van de prijs-­kwaliteitsverhouding en de actieradius, vind ik de ID. Buzz LWB een veel leukere en sympathiekere optie dan grote, zevenzits SUV’s. Pijnpunt is wel de afwerking van het interieur. Het ziet er leuk en fris uit, maar de kunststoffen ademen te veel bestelwagen.