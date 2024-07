Tests

Wat ons betreft komt de Volkswagen ID. Buzz als zevenzits LWB pas tot z'n recht. Bovendien krijgt-ie meer vermogen, én een grotere actieradius. Als klap op de vuurpijl komt er een sportieve ID. Buzz GTX, met AWD en 340 pk!



Wat valt op aan de Volkswagen ID.Buzz LWB en GTX?

Het belangrijkste nieuws van de Volkswagen ID. Buzz Long Wheel Base (LWB) is natuurlijk de met 25 centimeter verlengde wielbasis. Ook de totale wagenlengte is met 25 centimeter toegenomen, tot 4,96 meter. Zo ontstond voldoende ruimte voor een derde zitrij, waarmee het maximale aantal zitplaatsen op zeven komt. Om de weg naar de achterste twee zitplaatsen te vergemakkelijken, zijn de twee schuifdeuren met 19 centimeter verbreed.



Je hoeft de ID. Buzz LWB trouwens niet als zevenzitter te bestellen. In plaats van een tweederangs driezitsbank, kun je op de middelste rij ook twee luxe captain’s chairs laten monteren. In dat geval biedt de ID. Buzz LWB dus plaats aan zes inzittenden. De achterste twee stoelen zijn uitneembaar, de middelste zitrij niet.

Met 25 centimeter extra en twee zitplaatsen erbij, geeft de ID. Buzz je, behalve zijn aaibare uiterlijk, eindelijk een echt rationeel aankoopargument in handen. Minstens even belangrijk zijn de technische wijzigingen ten opzichte van het vijfzits introductiemodel. Want Volkswagen lepelt meteen efficiëntere elektromotoren en grotere accupakketten in de gehele ID. Buzz-lijn.



Verder vult Volkswagen het ID. Buzz-gamma aan met de sportieve GTX-uitvoering. Voorzien van twee elektromotoren die gezamenlijk 340 pk bij elkaar zoemen, knalt deze superbus in een 6,1, respectievelijk 6,5 (LWB) seconden naar de 100.



Uiterlijk onderscheidt de ID. Buzz GTX zich door 20-inch lichtmetalen wielen en zwarte exterieurdetails. Bijvoorbeeld in de gewijzigde voorbumper, die bij de GTX tevens aangepaste dagrijlichten in boemerangvorm herbergt. Ook intelligente led-matrixverlichting is standaard.



Vanbinnen krijgt de GTX zwarte hemelbekleding en sportiever, donkergrijs meubilair met rode stiknaden en biesjes. Het stuur ontkomt evenmin aan de sportkuur. Een roodgerande verticale spaak met GTX-badge lijkt de bestuurder continu op te zwepen om met zijn rechtervoet nog éven een tussensprintje te trekken.

Het infotainmentscherm groeide van 12,0 naar 12,9 inch in diameter en de nieuwe software zorgt voor snellere responstijden en een slimmere spraakassistent. Die reageert ook op klimaat-gerelateerde opdrachten, zodat je niet meer in de weer hoeft met de vermaledijde softtouch-temperatuurbalk, ook al is die tegenwoordig wel verlicht.

Wat is goed aan de Volkswagen ID.Buzz LWB en GTX?

Dankzij de nieuwe elektromotoren maakt ook het standaardvermogen van de gewone ID. Buzz een grote sprong. Eigenlijk was 204 pk al best prima voor een auto als deze, maar met de huidige 286 pk ben je echt nooit onderbedeeld. Zo merkte ook de jonge bestuurder van een wat oudere BMW 1-serie toen hij naast ons voor een rood verkeerslicht stond. Ondanks zijn valse start, toonden we hem dat de tijden veranderd zijn. Zeker de acceleratietijden van fleurig gekleurde Volkswagen-busjes.

In de lange versie sprint de gewone ID.Buzz LWB in 7,9 seconden naar de 100, de korte versie heeft voor deze oefening zelfs maar 7,6 tellen nodig. De topsnelheid van alle uitvoeringen - ook de GTX - is begrensd op 160 in plaats van de vroegere 145 km/h.



Daarnaast krijgt de lange Buzz een batterij van 86 kWh, waarmee de actieradius 453 tot 487 kilometer bedraagt. In de korte versie past een batterijmodule minder, maar dankzij de verbeterde techniek stijgt de netto capaciteit toch licht van 77 naar 79 kWh (netto). Daardoor gaat het bereik licht, van 415 naar 423 tot 461 kilometer, afhankelijk van de uitvoering.

Niet alleen de auto is sneller geworden, dat geldt ook voor de boordlader. De 79 kWh-batterij kan met 185 kW worden opgeladen, waarmee je in minder dan een halfuur van 10 tot 80 procent stroomcapaciteit gaat. Bij de grote accu gaat dit even snel, dankzij het hogere snellaadvermogen van 200 kW.

Hoeveel passagiers je ook meeneemt in de LWB-bus, iedereen kan uitgebreide rek- en strekoefeningen doen zonder zijn buurman- of vrouw te hinderen. Maar ze kunnen ook lekker achterover leunen en via het gigantische, elektrochromatisch te verduisteren panoramadak relaxed de sterren- of wolkenhemel observeren. In de GTX worden de voorste inzittenden extra verwend door stoelen met een uitschuifbare zitting.

Het geluidscomfort van de ID. Buzz is goed, al was het windgeruis duidelijker hoorbaar dan we ons van de vorige keer herinnerden. Het onderstel geeft korte hobbels duidelijk, maar zeker niet pijnlijk door. Verder rijdt de ID. Buzz erg gemakkelijk en pas als de straten echt smal worden, krijg je in de gaten dat je met een flinke jongen onderweg bent.

Dankzij de elektrische vierwielaandrijving is het maximale aanhanggewicht van de twee GTX-modellen fors verhoogd. De ID. Buzz GTX met standaardwielbasis kan geremde aanhangers van maximaal 1.800 kg trekken, bij de verlengde GTX is dat 1.600 kg. Eigenaren van de achterwielaangedreven ID. Buzz kunnen 800 kg respectievelijk 600 kg minder aan de trekhaak hangen.

Wat kan beter aan de Volkswagen ID.Buzz LWB en GTX?

Wie met zeven man op pad gaat, sleept meestal ook de nodige bagage mee. Op dat punt valt de ID. Buzz LWB door de mand. Want de 306 liter die dan nog resteert, vinden we gewoon karig.

Hoe vermakelijk snelle tussensprintjes met de GTX ook zijn, het vermogen van 340 pk maakt er zeker geen sportieve auto van. Ondanks z’n aangepaste vering en demping, houdt ook de snelste ID. Buzz echt niet van korte bochten. Tenminste, zo interpreteerden wij het overhellen van de koets en het klagelijke kermen van de banden. Die arme dingen kregen dan ook zo'n 2,7 ton aan wagengewicht voor hun kiezen ...



Het interieur van de ID. Buzz ziet er keurig en modern uit, maar de gekozen materialen zijn in meerderheid hard en meedogenloos. Gezien het verwachte prijsniveau vinden we de ID. Buzz wat dat betreft toch iets te veel busje en te weinig personenauto.

Wanneer komt de Volkswagen ID.Buzz LWB op de markt en wat is de prijs?

Vrijwel alle cijfers van de ID. Buzz zijn bekend, behalve die straks achter het euroteken op het prijskaartje staan. Inmiddels is de korte versie met de oude aandrijflijn onder de noemer Advantage 10.000 euro in prijs verlaagd. Niettemin moet je nog altijd zo’n 54.500 euro ophoesten voor de basisversie.

We verwachten dat de importeur in augustus de prijzen van de ID. Buzz LWB en GTX bekendmaakt. Daarbij gaan we uit van minimaal 64.000 euro voor de Pro-uitvoering. De GTX in de verlengde versie doet daar vast nog een flinke scheut euro’s bij. De eerste LWB’s en GTX’en worden waarschijnlijk komend najaar geleverd.

Wat vind ikzelf van de Volkswagen ID.Buzz LWB en GTX?

Het landschap van ruime zevenzits elektrische auto’s ligt er wat mij betreft niet fraai bij. Auto’s als de Tesla Model X, Volvo EX90 en Kia EV9 vind ik even warm en sympathiek ogen als het gemiddelde belastingkantoor in Amersfoort. Ik mag er desgewenst naar binnen, maar iets houdt me tegen. De BYD Tang dan? Die is wat mij betreft nog erger dan een kolonie windmolens in een beschermd natuurgebied.



Even los van de prijs-kwaliteitsverhouding, de uitrusting en de actieradius, zou mijn voorkeur puur gevoelsmatig uitgaan naar zo’n vriendelijke Volkswagen ID. Buzz LWB. Ook in de lange versie oogt-ie nog aantrekkelijk en aaibaar. Maar ja, ik vind zo'n langgerekte teckel ook minstens zo leuk als een compact, vierkant schnauzertje.



De GTX zou ik links laten liggen. In mijn ogen ziet die er minder vriendelijk uit en zijn prestatiepotentieel vind ik in dit segment oninteressant. En zijn extra trekcapaciteiten dan? Wie mij een beetje kent, weet dat ik trekhaken oerlelijk vind en caravans verfoei. Dus nee, dank je.