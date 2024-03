Volkswagen ID. Buzz California komt eraan, maar je moet geduld hebben

Nieuws

Een elektrische camper op basis van de Volkswagen ID. Buzz: hoe logisch het ook klinkt, voorlopig heeft Volkswagen daar geen plannen voor. Er is wel een elektrisch alternatief, al speelt Volkswagen daarbij een klein beetje vals.



Volkswagen knipoogt met de ID. Buzz graag naar het verleden. Het is trots op de link tussen de moderne, elektrische bus en het Typ 2-spijlbusje uit 1950. Begin jaren 60 verscheen de eerste kampeerauto, die Volkswagen in samenwerking met Westfalia gebouwd had. Dat busje werd een symbool van de flowerpowertijd: zorgeloos rondreizen zonder plan, optioneel met wat geestverruimende hulp.



Campers nog steeds op diesel



Een elektrische Volkswagen ID. Buzz California komt er niet. Voorlopig, althans. Dat liet Carsten Intra weten, de baas van Volkswagen Bedrijfswagens. Aanvankelijk was het gissen naar de reden: de ID. Buzz zou met kampeeruitrusting en enorme batterij zo zwaar worden dat zijn gewicht boven de 3500 kilo zou komen. Dan mag je er niet meer mee rijden met je gewone rijbewijs B.



Dat is echter niet de belangrijkste reden waarom je voorlopig nog kunt fluiten naar een ID. Buzz California. Intra wijt het vooral aan de markt: er is simpelweg geen vraag naar elektrische campers. Vrijwel alle nieuwe campers hebben nog steeds dieselmotoren.

Volkswagen Multivan California PHEV komt eraan



Klanten die toch een Volkswagen-camper met stekker willen, hoeven hun heil niet bij de concurrentie te zoeken. Later in 2024 komt Volkswagen met een nieuwe versie van de Volkswagen California, die is gebaseerd op de Multivan. Dat wordt een plug-in hybride. Zo kun je toch de camping opdraaien zonder dat de kampeerders geërgerd opkijken vanwege doordringend dieselgenagel.

De combinatie van een benzinemotor en een elektromotor bezorgt de Multivan de souplesse en het comfort van een personenauto. Bovendien behoudt de camper als PHEV een flinke actieradius, wat bij een volledig elektrische versie nu nog bijna onmogelijk zou zijn.



Zodra kopers wel oren krijgen naar de ID. Buzz California, slingert Volkswagen de lopende band aan. Maar de topman verwacht dat het pas in de tweede helft van dit decennium zover zal zijn. Tegen die tijd komt de actieradius waarschijnlijk in de buurt van die van een camper met dieselmotor en zijn de batterijpakketten dankzij voortschrijdende technische inzichten minder zwaar. Ook met je gewone B-rijbewijs kun je dan gewoon een ID. Buzz California besturen.