Volkswagen ID. Buzz: 3 voordelen, 3 nadelen

Jij hebt alle reviews over de Volkswagen ID. Buzz gelezen en wilt nóg meer voor- en nadelen ontdekken? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Welk aspect van de elektrische bus hebben wij niet getest?! Ik verwijs je graag door naar onze review van de ID. Buzz, de Volkswagen ID. Buzz-actieradiustest en het achtergrondverhaal over snelladen met de ultieme elektrische gezinsauto.

Maar we hebben je nog niet alles verteld. Hieronder lees je 3 voordelen én 3 nadelen over de ID. Buzz. Bepaal zelf hoe ze jouw mening over de leuke elektrische Volkswagen beïnvloeden …

Voordeel 1: Geen stress

Het navigatiesysteem van de ID. Buzz is zo slim om automatisch laadstops in te plannen op de route. Maar wat vind jij een veilige marge? Dat kun je zelf aangeven in het menu en dat rijdt wel zo ontspannen.

Voordeel 2: Geweldig zicht rondom

In een tijd waarin nieuwe auto’s steeds kleinere ramen hebben, is het een verademing om in een bus te rijden met glas rondom. Het is lang geleden dat we zoveel zagen over onze linkerschouder.

Voordeel 3: Slim idee

Het schotje in het opbergvak tussen de voorstoelen is stiekem een ijskrabber. Er staat een sneeuwvlokje op de zijkant, dus het is niet bepaald een goed bewaard geheim, maar het is evengoed slim bedacht.

Nadeel 1: Zinloze uitschuifzitting

De uitschuifbare zitting zit te laag voor onze lange bovenbenen. Dat komt doordat je de zitting niet kunt kantelen. De stoel gaat wel omhoog of omlaag, maar de zitting zelf kun je niet schuiner zetten.

Nadeel 2: Vies nepleer

Het is moeilijk in woorden uit te drukken hoe het veganistische leer aanvoelt. Onprettig. Een beetje vies. En dan te bedenken dat de ID.3 facelifte (2023) dezelfde stuurbekleding krijgt. Bah.

Nadeel 3: Goedkope klem

Het is ook nooit goed: wij vragen een manier op de laaddop te bevestigen tijdens het snelladen, gaan we lopen klagen dat het goedkope plastic klemmetje te schraal is voor een auto van 70 mille …