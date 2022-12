Volkswagen ID. Buzz: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

410 kilometer is de officiële actieradius van de Volkswagen ID. Buzz 1ST Max met 77 kWh. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Als je de Volkswagen ID. Buzz gaat configureren en van de hoge basisprijs van 69.990 euro bent bekomen, kun je de lijst met technische gegevens openen. Hierin staat het officiële stroomverbruik uitgesplitst op tempo: langzaam, medium, snel en erg snel. Als je ‘snel’ rijdt, gaat Volkswagen uit van 18,3 kWh/100 km en ‘heel snel’ kost 26,8 kWh/100 km. Zouden dat ook de praktijkcijfers zijn die wij zien bij 100 en 130 km/h?

We testen de ID. Buzz in december, maar het is niet heel koud (ca. 10 graden) en overwegend droog tijdens beide testritten. We rijden trouwens in de 1ST Max-uitvoering met 21-inch lichtmetaal. De route begint en eindigt op het zelfde punt, zodat wind tegen en wind mee elkaar afwisselen. Op de foto´s zie je rechtsonder in beeld het gemiddelde stroomverbruik van de betreffende rit.

Volkswagen ID. Buzz: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Volkswagen ID. Buzz een gemiddeld stroomverbruik van 22,5 kWh/100 km. Voor zo’n grote bus is dat lang niet gek. De ID. Buzz mag dan gestroomlijnder zijn dan de nieuwe Volvo EX90, het blijft een hoog en breed gevaarte.

Zou je een volle batterij van 77 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je 342 kilometer ver. Je kunt dus prima grote afstanden afleggen. En voor wie op meer had gehoopt: vergeet niet dat de officiële actieradius ‘maar’ 410 kilometer bedraagt. Zouden we de ID. Buzz in de zomer testen en ook een paar stadskilometers in de mix gooien, dan zit je zo aan 400 kilometer of meer.

Volkswagen ID. Buzz: actieradius bij 130 km/h

Het verschil tussen wind tegen en wind mee is duidelijk te merken als we de 130 km/h-rit rijden. Het kost 35,9 kWh/100 om het keerpunt te bereiken, waarna we met de wind in de rug weer terug naar Nijmegen worden geduwd. Het gemiddelde verbruik over de hele rit daalt naar 33,0 kWh/100 km.

Wat communiceerde Volkswagen ook alweer voor ‘heel snel’ rijden? 26,8 kWh/100 km … Daar zitten wij dus behoorlijk boven. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 233 kilometer.

Wil je meer actieradiustests lezen en op de hoogte blijven van het EV-nieuws?

Aanmelden

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Conclusie

De officiële actieradiuscijfers verklappen het al: de ID. Buzz komt minder ver op een acculading stroom dan een ID.3, ID.4 of ID.5 met hetzelfde accupakket. Maar dat is ook logisch, want het is een grote personenbus. En met dat als uitgangspunt, vallen de resultaten best mee: 342 kilometer bij 100 km/h. Dat is genoeg range om de aankoop van zo’n schattige, handige en dure bus niet in de weg te staan. Besef wel dat 130 km/h rijden heel goed mogelijk is, maar dat je dat vanwege het hoge stroomverbruik waarschijnlijk wel uit je hoofd laat.