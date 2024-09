Kia's eerste elektrische bedrijfswagen is overdag een taxi en 's avonds een bestelwagen

Nieuws

Kia presenteert op de IAA bedrijfswagenvakbeurs in Hannover twee concepten, waarvan één volgend jaar in productie gaat. Het is de eerste elektrische bedrijfswagen van het merk, die bovendien in verschillende vormen om te bouwen is.

’s Ochtends een taxi, ’s avonds een gesloten bestelwagen. Achter een vaste cabine kunnen op eenvoudige wijze verschillende opbouwvarianten worden gekoppeld om te wisselen tussen verschillende gebruiksmogelijkheden. Kia noemt dit life modules.

Het modulaire Platform Beyond Vehicle (PBV) van Kia is vergaand aanpasbaar aan de wensen van de klant. De eerste versie die in productie gaat is de PV5, die onder andere beschikbaar komt als chassis cabine, gesloten bestelwagen, met verhoogd dak, verschillende lengtes en voor personenvervoer.

Kia PV5 in 2025 op de markt

Wanneer de PV5 precies op de markt komt, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk pas richting eind 2025. Over de verschijningsdatum van de grotere PV7, die ook als conceptmodel in Hannover (16 september 2024) te zien zal zijn, is helemaal nog niks bekend. Ook wordt er nog niet gerept over de technische aspecten van PV5 en PV7. Wel is bekend dat het volledig elektrische auto’s zijn en dat connectiviteit (altijd verbonden met internet) een belangrijk onderdeel is.

Dit laatste helpt wagenparkbeheerders met het wagenparkbeheer: altijd zicht op waar een auto is, of er service nodig is etc. Of voor een bedrijf om routes te plannen. Wat de invulling exact gaat worden, is nog niet te zeggen. Soortgelijke bestaande software zorgt er in elk geval voor dat een bus zo efficiënt mogelijk wordt ingezet en de stilstand zoveel mogelijk wordt beperkt.