Busje komt zo - maar niemand zit achter het stuur

Nieuws

Autofabrikanten dromen van autonoom rijden. De consument denkt er vaak anders over, net zoals wetgevers en wegbeheerders. De bestaande robottaxi's, zoals in de Verenigde Staten, maken er nogal eens een potje van. Volkswagen zegt echter dat de ID. Buzz klaar is voor de autonome klus.

MOIA, de technologiedochter van de Volkswagen-groep, heeft de ID. Buzz omgetoverd tot een zelfrijdende bus. Deze Volkswagen ID. Buzz AD (Autonomous Driving) is geen conceptmodel meer, maar rolt echt van de band. Bedoeld voor mobiliteitsdiensten in steden, dorpen en alles wat daar tussenin ligt.

Handsfree busje komt zo

Niet raar opkijken als je - ooit - een voertuig zonder chauffeur aantreft wanneer je de buurtbus hebt besteld. De handsfree ID. Buzz is er klaar voor, zegt Volkswagen. In 2026 gaat de zelfrijdende taxi aan de slag in de VS en Europa, te beginnen in Hamburg. Vooralsnog niet in Nederland, want hier moet altijd een controlerend chauffeur in het voertuig aanwezig zijn.

Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

De ID. Buzz AD is ideaal voor een vervoersbedrijf dat moeite heeft om personeel te vinden; een chauffeur is immers overbodig. Met de technologie voor autonoom rijden van Mobileye - het bedrijf dat eerder met Tesla samenwerkte, maar daar aan de kant is gezet -, slimme AI-software voor realtime wagenparkbeheer en de integratie met bestaande boekingsapps wordt het opladen en rijden maar, zo lijkt het.

Toeterende robottaxi's

Of het echt gaat werken, weten we pas als de autonome bussen daadwerkelijk de openbare weg opgaan. In de Verenigde Staten en China rijden ze al in ruime mate rond. Niet altijd even succesvol. Ze veroorzaken nog wel eens ongevallen, rijden doelloos rond mét klant en toeteren gedurende de hele nacht.

Minder personeelskosten

Als het lukt, draagt autonoom rijden bij aan een betere bereikbaarheid doordat de kans op files afneemt. En kunnen autonome voertuigen diensten aanbieden waar nu geen chauffeurs zijn of waar het niet rendabel is. Het scheelt immers in de personeelskosten, toch een van de grootste kostenposten in het bedrijfsleven.