Kan een compacte elektrische bedrijfswagen een aanhanger trekken? Jazeker. Maar het is wel zaak om goed op te letten wat je nodig hebt, want de trekgewichten lopen nogal uiteen. Tijd voor een top 4 - meer smaken zijn er niet.

1: Volkswagen ID. Buzz Cargo: tot 1800 kg

De bus met het hoogste trekgewicht is meteen de duurste: 49.990 euro. Als je snel bent, want dit is de prijs voor de beperkt leverbare Bulli Edition. Wanneer die op is, bedraagt de vanafprijs 51.990 euro.

Behalve 1800 kilogram trekgewicht heb je een 79 kWh-accu, 427 kilometer actieradius, 340 pk én vierwielaandrijving. Je krijgt er dus aardig wat voor terug. De instapversie kost overigens 42.690 euro, maar dan zakt de Volkswagen naar een lagere plek, met 750 kilogram.

2: Renault Kangoo E-Tech/Nissan Townstar EV: tot 1500 kg

‘Brothers from another mother’: de Renault Kangoo E-Tech en Nissan Townstar EV delen de fabrieksband en daarmee het aanhanggewicht. Prijstechnisch is de Renault de winnaar, want die staat voor 30.995 euro in de prijslijst, de Nissan is op 5 euro na 1000 euro duurder. Zoek je ook nog laadvermogen, dan is de Townstar weer je beste vriend, want die mag tot 788 kilo lading meenemen, de Kangoo 692 kilo.

3: Mercedes-Benz e-Citan: tot 1350 kg

De nummer 3 zal medio 2026 sowieso zijn derde plek afstaan. Of zelfs helemaal verdwijnen uit welk lijstje dan ook. Mercedes heeft aangekondigd dat het dag zegt tegen zijn compacte bestelwagen. Het concern met de ster ziet meer brood in de (elektrische) middelgrote Vito en de grote Sprinter.

Totdat het zover is, is de ondernemer die een aanhanger aan wilt haken nog gediend met een fiks trekgewicht van 1350 kg. Met een vanafprijs van 35.865 euro.

4: de rest: tot 750 kg

In de compacte klasse is 750 kilogram een heilig gewicht als het om aanhangers gaat. De Ford E-Transit Courier (vanaf 28.350 euro) wordt hier geflankeerd door het hele Stellantis gamma: Fiat E-Doblò, Citroën E-Berlingo, Peugeot E-Partner en Opel Combo Electric (allemaal vanaf 27.795 euro). En passant haakt ook de Toyota Proace City Electric aan, een model dat de genen grotendeels deelt met de Stellantis-merken. Maar niet de vanafprijs: 27.990 euro.