Mercedes kilt zijn goedkoopste bedrijfswagen (en dit is waarom)

Een opvallende wending in bedrijfswagenland: Mercedes-Benz trekt medio 2026 de stekker uit de Citan-familie, zowel de diesel- als de elektrische versie. De Duitse fabrikant zet vol in op de ontwikkeling en verkoop van zijn middelgrote en grote bedrijfswagens, de Vito en Sprinter.

Verkoopcijfers: Citan blijft achter

Voor rond de 33.000 euro heb je een bestel-Citan. Hiermee is het de goedkoopste bedrijfswagen van Mercedes. En hoewel de compacte bestelwagen Mercedes Citan niet slecht verkoopt, blijft hij qua succes in de schaduw van zijn grotere, duurdere broers. In 2024 noteerde Mercedes-Benz:

2.576 verkochte Citans

6.017 Vito’s

11.025 Sprinters

Vertekende cijfers?

De cijfers zijn enigszins vertekend omdat 2024 het laatste jaar was dat de bpm-vrijstelling nog gold en vooral tegen het einde van het jaar de verkopen de pan uitvlogen om in 2025 de bpm te voorkomen. Maar de verhoudingen kloppen ook in vergelijking tot ‘normale’ jaren. In 2023 waren de cijfers: 1326 (Citan), 3212 (Vito) en 5322 (Sprinter).

Personenversie T-Klasse ook foetsie

Niet alleen de bedrijfsversies van de Mercedes Citan verdwijnen van het toneel. Ook de personenwagenvariant, de Mercedes T-Klasse, krijgt geen vervolg. Hiermee verdwijnt het compacte platform van Mercedes-Benz volledig van de markt.

Mercedes richt zich op grotere bedrijfswagens

Het besluit past binnen de bredere toekomststrategie van Mercedes-Benz. In recente concepten zoals de VAN.EA-platformmodellen spreekt het merk uitsluitend over middelgrote en grote elektrische bedrijfswagens. De compacte klasse maakt geen deel meer uit van die visie.

Overigens geldt dat ook voor de personenauto's; de Mercedes A-klasse krijgt geen opvolger en de nieuwe instapper wordt de grotere (en duurdere) Mercedes CLA. Daar valt nu eenmaal meer geld mee te verdienen.

Einde samenwerking met Renault

De productie van de Mercedes Citan vond plaats in samenwerking met Renault. De Citan rolde van dezelfde band als de Renault Kangoo in de Franse fabriek in Maubeuge. Die Kangoo presteerde in 2024 zelfs beter dan de Citan, met 3.328 geregistreerde exemplaren.

Met het verdwijnen van de Citan komt er dus een einde aan deze Frans-Duitse samenwerking op bedrijfswagengebied.