Mercedes-Benz Sprinter viert 30-jarig jubileum: 5 bijzondere mijlpalen

Dit jaar viert de Mercedes-Benz Sprinter zijn 30e verjaardag. Sinds zijn introductie in 1995 heeft deze populaire bedrijfswagen een indrukwekkend erfgoed opgebouwd. In 2024 zal bovendien de vijf miljoenste Sprinter van de productieband rollen. Tijd voor een terugblik op drie decennia Sprinter, met vijf bijzondere mijlpalen uit zijn geschiedenis.

1. De eerste grote bestelwagen van Mercedes-Benz

Toen de Sprinter in 1995 werd gelanceerd, was het de eerste grote bestelwagen van Mercedes-Benz in het lichte segment tot 3,5 ton. Daarnaast was het de eerste Mercedes-bedrijfswagen met een echte naam in plaats van een cijfer-lettercombinatie. Voorgangers T1/TN waren meer maatje Vito.

Heel veel originele Sprinters zul je niet meer tegenkomen: maar liefst 75% van alle verkochte Sprinters wordt op maat gemaakt voor specifieke toepassingen, van logistiek en bouw tot personenvervoer.

2. Eerste generatie: veiligheid

Veiligheid staat al vanaf het begin centraal bij de Sprinter en die gedachte is zeker in die dagen bijzonder. Nu zijn veel veiligheidssystemen verplicht, maar dat was eind jaren negentig zeker niet het geval, ook niet bij personenwagens. Busjes leidden een eigen leven en waren vaak behoorlijk spartaans. Functioneel, met niet meer techniek aan boord dan strikt noodzakelijk om het werk te doen. Het comfort van de chauffeur stond niet echt centraal.

Mercedes-Benz heeft als een van de eerste merken het comfort en de veiligheid van personenauto's naar de busjes overgeheveld. De Sprinter trapt deze trend bij het merk af. De zelfdragende carrosserie met achterwielaandrijving en onafhankelijke voorwielophanging zorgde voor een stabiele wegligging van de eerste generatie. Daarnaast beschikte de Sprinter standaard over schijfremmen rondom, ABS en een in hoogte verstelbare driepunts veiligheidsgordel. Een bestuurdersairbag stond destijds al op de optielijst, een zeldzaamheid in die jaren in de bedrijfswagenmarkt.

In de jaren daarna werd de Sprinter steeds veiliger. In 2000 werd de bestuurdersairbag standaard en kwamen passagiersairbags, windowbags en tractiecontrole als opties beschikbaar. ESP werd in 2002 toegevoegd. Mogelijk was dat het gevolg van de omvallende A-klasse, in 1997, tijdens een zogenaamde Elandproef. Oplossing hiervoor bleek ESP te zijn en waarschijnlijk zag Mercedes hiervan ook de meerwaarde bij de hoge bestelbus.

3. Tweede generatie: zuinigheid

In 2006 introduceerde Mercedes-Benz de tweede generatie Sprinter. Sterk punt was de grote verscheidenheid in modelkeuzes: drie wielbases, vier lengtes, drie hoogtes en totaalgewichten van drie tot zes ton. Bovendien werd met deze generatie ESP standaard op alle gesloten bestelwagens. En dat is best vroeg: ESP is pas sinds 2014 in alle voertuigen verplicht.

Een andere belangrijke innovatie volgde in 2009: Blue Efficiency-technologie met een start-stopsysteem voor zuiniger brandstofverbruik. In 2013 kreeg de Sprinter zijwindassistentie, wat extra stabiliteit biedt bij harde wind.

4. Derde generatie: verbinding en elektrisch

De derde generatie Sprinter werd in 2018 gelanceerd en zette met name in op connectiviteit. Het Mercedes-Benz User Experience (MBUX) infotainmentsysteem - al bekend uit de personenwagens van het merk - maakte zijn intrede in de busjeswereld, met (spraak)bediening en connectiviteitsopties voor bijvoorbeeld fleetmanagement en voertuigmonitoring.

Een andere grote stap was de introductie van Distronic, een adaptieve cruise control die automatisch afstand houdt tot de voorganger. Ook bekend uit de personenwagens van het merk. In 2019 werd in deze derde generatie de eerste elektrische Sprinter gelanceerd: de eSprinter. Meer een 'groen' visitekaartje dan echt functioneel: met wat geluk haalde je 142 kilometer op één laadbeurt.

5. De nieuwste generatie (2025): 445 kilometer elektrisch

Ondertussen is de nieuwe generatie alweer hard aan het werk. Dat doet-ie in de meest uiteenlopende branches, dankzij de vele verschillende uitvoeringen, met laadvolumes tot 14 kubieke meter, totaalgewichten tot 4,25 ton en vierwielaandrijving voor naast de gebaande paden. De nieuwste eSprinter heeft nu een actieradius van 445 kilometer.

Speciale tentoonstelling in Mercedes-Benz Museum

In het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart is tot en met 30 maart een speciale tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de Sprinter. Ideaal te combineren met een wintersporttrip naar Oostenrijk.