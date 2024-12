Review Mercedes-Benz Sprinter 4x4: wat kun je ermee in Nederland?

Nieuws

Of wij willen testen of je met een vierwielaangedreven Mercedes-Benz Sprinter op besneeuwde en ijzige bergweggetjes naar 2500 meter hoogte kunt rijden? Tuurlijk. Maar wat moet je ermee in Nederland?

1. Wat valt op aan de Mercedes-Benz Sprinter 4x4 (2024)?

Zoals bij zoveel vierwielaangedreven voertuigen, staat ook de Sprinter net wat hoger op zijn veerpoten. De bodemvrijheid is circa 100 millimeter hoger. Dit verschil valt vooral op in de wielkasten. Vooral met een set dikke en grove winterbanden oogt deze bus ineens als een stoere krachtpatser.



2. Wat is goed aan de Mercedes-Benz Sprinter 4x4?

De vierwielaandrijving is zonder twijfel een geweldige toevoeging. Tijdens de testrit over de Timmelsjochpas, een bijna 2500 meter hoge bergpas tussen Oostenrijk en Italië, kwam het 4x4-systeem maximaal tot zijn recht. Ondanks smalle, besneeuwde wegen vol ijs, steile hellingen en scherpe bochten, bewees de Sprinter zijn kracht. Geen enkele glijpartij, stabiele prestaties en een rijervaring alsof je op vlak asfalt rijdt. Een prestatie van formaat, zeker gezien het formaat van de bus.

3. Wat kan er beter aan de Mercedes-Benz Sprinter 4x4?

Opvallend genoeg is er weinig te verbeteren. Wel jammer is dat de 4x4-aandrijving enkel beschikbaar is in combinatie met een 190 pk sterke dieselmotor en een negentraps automaat. Hoewel deze combinatie voor soepel schakelen zorgt, missen puristen wellicht de connectie van een handgeschakelde versnellingsbak. Daarnaast maakt de combinatie van vierwielaandrijving en de krachtigste motor de bus fors duurder.



4. Wat is de prijs van de Mercedes-Benz Sprinter 4x4 (2024)?

De Mercedes-Benz Sprinter (2024) is er vanaf 39.850 euro (exclusief btw en bpm). Voor die prijs krijg je een 114 pk dieselmotor met een handgeschakelde zesbak en achterwielaandrijving. Bij de 190 pk-versie met 4x4 loopt de prijs snel op. De 190 pk Sprinter is er vanaf 47.470 euro. Het 4x4-pakket kost 5382 euro, de verplicht meegeleverde negentraps automaat 2656 euro en dito led-verlichting 1707 euro. De vanafprijs gaat daarmee hard richting richting 60.000 euro.



5. Wat vind ikzelf van de Mercedes-Benz Sprinter 4x4 (2024)?

Tijdens mijn testdag sneeuwde het flink en de wegen waren al bedekt met ijs. Met een bus van dit formaat door de bergen rijden, leek op het eerste gezicht daarom een spannend avontuur. Maar dankzij de vierwielaandrijving was dit peanuts. In Nederland is de meerwaarde beperkter, maar ondernemers die op bouwterreinen of in natuurgebieden werken, zullen er zeker van profiteren. Ook voor hulpdiensten, zoals de brandweer, is dit een uitstekende keuze dankzij de verbeterde tractie. En vergeet niet: ook particulieren zullen er blij mee zijn, want een Sprinter met vierwielaandrijving wordt vaak omgebouwd tot camper voor de ruigere reisjes. Uit eigen ervaring tijdens de testdagen in Oostenrijk: het slaapt prima, zo'n Hymer camper (zie foto) op basis van de Sprinter. Ook bij min tien.