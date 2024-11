Test Mercedes eCitan (2024): fijn dat het busjesgevoel ontbreekt

Nieuws

De Mercedes-Benz eCitan (2024) is in veel opzichten een echt werkpaard: veel laadruimte, schuifdeur, grote achterdeuren. Maar eenmaal onderweg, voelt het alsof je Mercedes-Benz B-klasse onder je kont hebt. Het busjesgevoel is weg. Maar hoe erg is dat?

Wat is dan het busjesgevoel?

Nog altijd maken dieselmotoren de dienst uit in het bedrijfswagenpark van Nederland. Dat betekent vaak motorresonanties die doordringen tot in de stoel, motorgeluid in de cabine en riekende handen na het tanken. Deze nadelen zijn door betere isolatie, motorbalans en handschoentjes bij het tanken al een stuk beter dan pakweg 10 jaar geleden. Het 'busjesgevoel' bestaat echter nog altijd. En dat heeft best iets stoers. Iets rauws.

Wat is het voordeel van een elektrische bedrijfswagen?

Of het erg is dat het busjesgevoel bij de Mercedes eCitan niet meer bestaat, is een persoonlijke afweging. Mis je het heel erg, dan koop je weer een dieselbus. Maar zit je veel op de weg, luister je graag naar muziek of een podcast, vind je trillen hinderlijk en houd je van schone handen, dan is een elektrobus zoals de Mercedes eCitan een groot rijdend voordeel.

Hoe past de Mercedes-Benz eCitan in dit plaatje?

In de elektrische eCitan zit je op een grote, comfortabele en goed instelbare stoel en kijk je uit over een dashboard dat niet zou misstaan in een Mercedes-personenauto. Grote wijzerplaten met in het midden een kleurendisplay dat je naar eigen voorkeur kunt instellen: digitale snelheidsmeter, gereden afstanden, energieverbruik, navigatie, muziekkeuze en ga zo maar door. En alles is eenvoudig in te stellen en te bedienen met knoppen op het stuur.

Wat heeft de eCitan nog meer te bieden?

De door ons gereden Mercedes eCitan is voorzien van onder andere cruise control, een winterpakket met verwarmbare stoelen, stuur en voorruit (à 619 euro) en een touchscreen met navigatie, digitale radio, Android Auto en Apple CarPlay. Draadloos opladen van je telefoon (of via de 12 volt- en twee usb-c-aansluitingen) hoort erbij, net zoals twee (iets te laag gepositioneerde) bekerhouders, een grote opbergruimte in de middenconsole met armsteun, een opbergvak op het dashboard en het gebruikelijke handschoenenkastje.

Heeft een eCitan genoeg laadruimte en -gewicht?

De Mercedes eCitan is een bedrijfswagen uit de compacte klasse, maar in ons geval wel met 'lengte 2'. Dat wil zeggen: een totale lengte van 4922 mm, een breedte van 2159 mm en een hoogte van 1838 mm. Wat pakruimte betreft, biedt de L2 een laadvolume van 3,62 kubieke meter. Met achterdeuren die wijd openklappen en een grote zijschuifdeur is beladen nooit een probleem.

De eCitan kan tot 640 kilogram aan spullen meenemen, eventueel op twee europallets (1200x800 mm) die er zo ingeschoven kunnen worden. Is er niet genoeg ruimte: geremd mag de eCitan tot 1010 kilogram trekken.

Hoe staat het met de actieradius van de eCitan?

Voor de aandrijving zorgt een 45 kWh-accu, gekoppeld aan een elektromotor met een vermogen van 122 pk. Volgens WLTP-opgave zou je hier gemiddeld zo’n 270 kilometer mee moeten kunnen halen. In de praktijk (bij circa 10 graden Celsius) bleek dit haalbaar, maar zijn we voor de zekerheid toch maar bij 250 kilometer aan de snellader gaan hangen om de laatste 70 kilometer gerust af te kunnen leggen.

In een kwartier hengelden we zo’n 125 kilometer binnen via de 75 kW-snellaadmogelijkheid, een snelheid die we ter plekke helaas niet haalden. Toch een prima prestatie. Gemiddelde consumptie volgens de boordcomputer: 20 kWh/100 km en dat komt in de buurt van de opgegeven waarde.

Is het lekker rijden?

Ja, de eCitan rijdt prima. Zoals gezegd vooral heel stil, maar hij ligt ook stevig op de weg. De besturing voelt solide aan, maar dan wil je wel het systeem dat je tussen de lijnen houdt uitzetten. Dat is erg agressief. Zonder voelt beter. De reactie op het stroompedaal is prima in de rijstand 'comfort', zonder echt spannend te worden wat accelereren betreft. In de eco-stand gaat het langzamer, maar dat is weer goed voor de actieradius.

Wat vinden wij van de Mercedes-Benz eCitan (2024)?

Het is een praktische auto, klaar voor waar je hem voor zou kopen. Met voldoende ruimte, laad- en trekgewicht. De bestuurder geniet van veel comfort en een prettig rijkarakter. Er is eigenlijk maar één echt minpunt te noemen: de rijassistentie. De rijstrookassistentie is te sterk, maar vooral de verkeersbordherkenning is een drama.

Het systeem gaf eerst 15 km/h aan op de snelweg, later werd dit 80 km/h. In de stad kwam het vervolgens even tot 100 km/h. Dit is overigens niet typisch Mercedes: het is een algemeen probleem. Verder? Fijn dat het busjesgevoel ontbreekt.

Prijs van de Mercedes-Benz eCitan

De Mercedes-Benz eCitan is er vanaf 34.315 euro (L1). Er is maar één accupakket (45 kWh) beschikbaar. Voor 550 euro extra staat de basis-L2 klaar. De door ons gereden eCitan Select L2 is er vanaf 42.173 euro. Alle prijzen zijn zonder bpm en btw.