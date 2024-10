Subsidie elektrische bedrijfswagens: 4 redenen om er nog snel gebruik van te maken

Nieuws

De subsidiepot voor elektrische bedrijfswagens wil in 2024 maar niet leeg raken. Met nog zo’n twee maanden voor de boeg, is nog 17.170.000 euro aan SEBA-subsidie beschikbaar. Toch zijn er voldoende redenen om er nog snel gebruik van te maken. Wij geven er vier.

1. SEBA-subsidie voor het laatst in 2024

Sta je als ondernemer op het punt om nieuwe bussen aan te schaffen en overweeg je elektrische bussen, dan ligt het geld voor het oprapen. Tot maximaal 5000 euro kun je terugkrijgen uit de SEBA-pot.

2. Aftrekposten MIA en VAMIL maken elektrische bussen nog goedkoper

Naast de SEBA-subidie kun je mogelijk gebruikmaken van twee bijzondere aftrekposten, de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). MIA is een investeringsaftrek voor bedrijfsmiddelen (zoals een elektrische bus) die kan oplopen tot 45 procent van het investeringsbedrag. Vamil maakt het mogelijk om eenmalig, op een zelf gekozen tijdstip, 75 procent van de investeringskosten van je belastingen af te trekken.

3. Elektrisch is een serieus alternatief voor brandstof

Wie gewend is aan bussen op brandstof krabt zich misschien achter de oren wanneer iemand voorstelt om over te gaan op elektrisch. Toch doet een hedendaagse elektrische bus heel vaak niet onder voor een brandstofversie. Er zijn op dit moment hooguit twee overwegingen die een extra kritische kijk op elektrisch vervoer vereisen voor mensen met een B-rijbewijs:

Wanneer je heel zwaar spul moet vervoeren. Dan kom je mogelijk niet uit met een lichte bus tot 3,5 ton en heb je dus mogelijk een C1-rijbewijs nodig .

. Of wanneer honderden kilometers vreten op een dag bij jouw bedrijfsprofiel hoort. Dan moet je meer rekening houden met laadpauzes. Feit is echter dat het merendeel van de bussen niet meer dan zo’n 100 kilometer per dag rijdt.

4. Met een elektrische bus mag je elke zero-emissiezone in

Of de overheid nu wel of geen stokje steekt voor de zero-emissiezones, ooit komen ze er. Of per 1 januari 2025 zoals de gemeenten het willen of vanaf 2029 zoals ons kabinet voorstelt. Hoe dan ook, deze discussie gaat helemaal aan je voorbij als je nu voor elektrisch kiest. En dat is ook best wel lekker.