Grote elektrische bus rijden met B-rijbewijs en geen ontheffing? Er is een oplossing

Bussen met zware accupakketten hebben al snel een maximaal toegestaan gewicht van meer dan 3500 kilogram. Dan is een B-rijbewijs voor de elektrische bus niet voldoende. Toch is er een oplossing.



Rijbewijs elektrische bus: B-rijbewijs lang niet altijd voldoende

De aanschaf van een elektrische bestelwagen is de meest eenvoudige manier om ook na 1 januari 2025 een milieuzone in te mogen rijden. Maar wat als je veel of zware spullen moet vervoeren? Dan gaat een elektrische bus al snel over 3.500 kilogram aan maximaal toegestaan gewicht. En laat dat nou net de grens zijn voor bezitters van een B-rijbewijs.



In dat geval moet een bestuurder eigenlijk in het bezit zijn van minimaal een C1-rijbewijs. Bovendien moet de bestelwagen dan een tachograaf hebben. Rijdt de chauffeur beroepsmatig, dan komt er nog een zogenaamd Code 95 certificaat bij voor de chauffeur, vroeger bekend onder de naam chauffeursdiploma. Alles bij elkaar dus veel kosten, gedoe, haken en ogen.

Elektrische bus terugkeuren naar 3500 kilogram

Dat gedoe is te omzeilen. Een eenvoudige optie is om je elektrische bus terug te keuren. Daarbij wordt het laadvermogen verlaagd. De bus mag dan inclusief lading (en chauffeur) niet meer dan 3500 kilogram wegen. Dit terugkeuren is een administratieve handeling die je tegen betaling van 71,30 euro kunt regelen via de website van RDW.

Nadeel is dat je zomaar 500 kilo laadvermogen kwijt bent. Maar voor een koeriersdienst is het wel handig. Hier gaat het vaak over veel pakketten, die niet per se zwaar zijn.

Red je het niet met 3500 kilo, dan is de C1-optie (met al die haken en ogen) vrijwel de enige oplossing. Ga je over het gewicht heen, dan kun je bij een eventuele controle rekenen op een vette prent.

Tijdelijke ontheffing in sommige gevallen aan te vragen

Er is een tijdelijke ontheffing mogelijk om met je B-rijbewijs toch een zware elektrische bus te rijden. Maar die krijg je niet zomaar. Allereerst moet de bus in kwestie voor 1 oktober 2023 op naam zijn gezet - of aantoonbaar voor die datum zijn besteld - en mag de maximaal toegestane massa de 4.250 kilogram niet overschrijden. De ontheffing geldt dan maximaal tot 1 juli 2025. Een tachograaf mag bij deze ontheffing achterwege blijven wanneer de chauffeur binnen een straal van 100 kilometer van de vestigingsplaats blijft.