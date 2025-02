Nieuws

Elektrisch? Brandstof? In het ene land willen ze het eerste, in het andere het tweede, omdat er geen laadpaal te vinden is. Hoe ondervang je dat als fabrikant? Mercedes-Benz heeft een oplossing gevonden.

Mercedes produceert bedrijfswagens vanaf 2026 op een slimmere manier, waarbij ze een elektrische of een brandstofvariant van een model op dezelfde lopende band kunnen bouwen.



Alle nieuwe bedrijfswagens van Mercedes-Benz worden voortaan gebouwd op een platform dat geschikt is voor zowel elektrische aandrijving als een brandstofmotor. Dat geldt ook voor de toekomstige opvolgers van onder andere de V-Klasse en de EQV.

Elektrische modellen bijten het spits af

Door elektrische en brandstofmodellen op dezelfde productielijn te produceren, kan Mercedes eenvoudig inspelen op de veranderende vraag per regio. In sommige markten is de elektrische auto doorgebroken, terwijl in andere gebieden brandstofmotoren voorlopig nog essentieel blijven.

In 2026 wordt het spits afgebeten door de elektrische modellen op het zogenaamde Van Electric Architecture (VAN.EA) platform, daarna volgen de modellen met een verbrandingsmotor (combustion engine) op het Van Combustion Architecture (VAN.CA) platform.

Schaalvoordeel voor Mercedes-Benz

Niet alleen flexibiliteit speelt een belangrijke rol. De nieuwe manier van produceren levert bovendien een schaalvoordeel op voor de fabrikant. Maar liefst 70 procent van alle onderdelen wordt met elkaar gedeeld.

Het bijzondere karakter van de nieuwe platforms, maakt het voor Mercedes-Benz bovendien mogelijk om het modellenprogramma heel flexibel te maken en sneller in te spelen op veranderingen in de markt.

Eerste VAN.EA teaserfilm vrijgegeven

Mercedes is al bezig om de eerste elektrische prototypes op het nieuwe elektrische platform te testen. Hoe ze er écht uit gaan zien, is nog niet duidelijk. Tot nu toe weten we niet veel meer dan dat het VAN.EA-platform twee- en vierwielaandrijving mogelijk maakt en dat het boordnet 800 volt aankan in plaats van 400 volt, wat nu gebruikelijk is. Daardoor kun je nog sneller laden.