Bestelwagen en aanhanger: welke regels en rijbewijzen gelden voor jou?

Nieuws

Bij elke verkeerscontrole is het vaak raak: te zwaar beladen aanhangers, aanhangers die te zwaar zijn voor de combinatie en bestuurders die niet het juiste rijbewijs hebben. Maar welk rijbewijs heb je precies nodig? En welke regels zijn belangrijk bij het rijden met een aanhanger? Wij zetten het voor je op een rij.

Veel ondernemers gebruiken een bestelwagen tot 3,5 ton voor hun werk. Maar soms is dat niet genoeg en komt een aanhanger in beeld. Om een berg metselzand mee te nemen, de raamkozijnen te vervoeren en noem maar op. Is het dagelijkse kost, dan ben je vast op de hoogte van de regels, maar veel ondernemers huren af en toe een 'bakkie'. Dan is het goed om te weten hoe het in elkaar steekt.

Als eerste onze gratis bedrijfswagennieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan alvast in:

Aanmelden Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wat is maximaal toegestane massa (MTM)?

Even vooraf: bij gewichten wordt vaak gesproken over MTM, de maximaal toegestane massa. Dit wil zeggen: het eigen gewicht van een voertuig plus het maximale laadvermogen.

Welke aanhanger mag je trekken met rijbewijs B?

Rijd je met een gewoon B-rijbewijs? Dan zijn de regels als volgt:

Je mag een aanhanger tot 750 kg (MTM) trekken, ongeacht het gewicht van je bestelwagen.

Wil je een zwaardere aanhanger? Dan geldt: de combinatie van bestelwagen + aanhanger mag niet boven de 3.500 kg uitkomen. Zit je daaroverheen? Dan heb je een aanvullend rijbewijs nodig.

Wanneer heb je rijbewijs B+ (code 96) nodig?

Wil je met een grotere aanhanger rijden? Met het B+ rijbewijs (code 96) mag de combinatie bestelwagen + aanhanger tussen de 3.500 kg en 4.250 kg wegen. Dit rijbewijs is handig als je net wat meer laadvermogen nodig hebt, maar geen BE wilt halen.

Rijbewijs BE: als je écht zwaar wilt trekken

Ga je een flinke aanhanger trekken? Dan heb je rijbewijs BE nodig. Dit geldt als:

De aanhanger zwaarder is dan 750 kg en:

De combinatie zwaarder is dan 4.250 kg. Let op: je mag nooit méér trekken dan het maximale trekgewicht van je bestelwagen. Dit vind je op het kentekenbewijs.

Waar moet je op letten als je met een aanhanger rijdt?

1. Kenteken en registratie

Aanhangers tot 750 kg krijgen een wit kenteken (gelijk aan dat van de bestelwagen).

Aanhangers boven 750 kg hebben een eigen geel kenteken en moeten apart geregistreerd zijn.

2. Remsysteem

Aanhangers boven 750 kg moeten een eigen remsysteem hebben. Dit zorgt voor extra veiligheid en voorkomt overbelasting van de bestelwagen.

3. Verlichting en reflectoren

Zorg ervoor dat de verlichting van je aanhanger altijd goed werkt.

Reflectoren zijn verplicht, net als een mistachterlicht bij zwaardere aanhangers.

4. Snelheidslimieten in Nederland

Snelweg: max. 90 km/u.

Andere wegen buiten de bebouwde kom: max. 80 km/u.

Binnen de bebouwde kom: de normale maximumsnelheid van de weg.

Waarom is het belangrijk om je trekgewicht te checken?

Elke bestelwagen heeft een maximaal trekgewicht, dat bepaalt hoeveel je mag trekken. Dit vind je op je kentekenbewijs of in de handleiding van je voertuig. Een te zware aanhanger kan leiden tot boetes, overbelasting en zelfs schade aan je bestelwagen.

Niet vergeten: kogeldruk controleren

In de technische gegevens van je bus wordt een maximale kogeldruk vermeld. Dit is het maximale – verticale – gewicht dat op de kogel van de trekhaak mag rusten. Dit vind je terug in de papieren van de aanhanger.