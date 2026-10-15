Zo voorkom je eindeloze laadadministratie van personeel

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De laad- en rijkosten van je personeel bijhouden is een flinke klus. Gelukkig is er een slimme én eenvoudige oplossing.

CPO-platform? Huh?

Die oplossing heet: CPO-platform (Charge Point Operator). Via zo'n platform koppelen werknemers hun laadoplossing thuis eenvoudig aan een groter netwerk. Hierdoor staan laadpunten bij werknemers thuis in verbinding met de laadinfrastructuur van de werkgever.

Eén factuur

Bij elke laadsessie legt het platform een beveiligde verbinding, waardoor de registratie van de sessie direct bij de werkgever binnenkomt. Van tevoren bepaal je als werkgever of het platform het laden bijvoorbeeld per sessie of per kWh in rekening moet brengen. De CPO-backoffice registreert netjes alle sessies in het systeem en genereert elke maand automatisch één overzichtelijke factuur.

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De voordelen van een CPO-platform op een rij

Een geautomatiseerde administratie is niet het enige voordeel van een CPO-platform:

Laadpassen voor onderweg: de meeste platforms leveren naast aangesloten laadpunten ook inbegrepen laadpassen mee. Zodra de werknemer onderweg met de inbegrepen laadpas laadt, verschijnt de publieke laadsessie op de maandelijkse factuur.

de meeste platforms leveren naast aangesloten laadpunten ook inbegrepen laadpassen mee. Zodra de werknemer onderweg met de inbegrepen laadpas laadt, verschijnt de publieke laadsessie op de maandelijkse factuur. Inzicht in laadgegevens: als werkgever bekijk je op afstand actuele laadinformatie van de verschillende laadpunten die onderdeel zijn van het netwerk. Je ziet welke laadpunten online zijn, welke actief laden en waar eventueel storingen optreden.

als werkgever bekijk je op afstand actuele laadinformatie van de verschillende laadpunten die onderdeel zijn van het netwerk. Je ziet welke laadpunten online zijn, welke actief laden en waar eventueel storingen optreden. Problemen op afstand oplossen: met het systeem bekijk je als werkgever eenvoudig op afstand een storing of probleem en zoek je naar een oplossing. Vaak is die oplossing op afstand al mogelijk. Bijvoorbeeld door het laadpunt opnieuw op te starten of een reset. Meestal hoeft er niet eens een monteur aan te pas te komen, wat uiteraard weer kosten bespaart.

Hoe begin je met een CPO-platform?

Allereerst is een fysiek netwerk van laadpunten noodzakelijk. Als werknemers al laadpunten bezitten, is het raadzaam om te onderzoeken met welk platform deze punten precies compatibel zijn. Online vind je veel verschillende aanbieders, van kleine specialistische bedrijven tot grote energieleveranciers die dit als losse dienst aanbieden. Raadpleeg Google en je vindt genoeg opties.

Mochten deze thuislaadoplossingen er nog niet zijn, heb je als werkgever een ruimere keuze. Onderzoek op het web welk platform voor jou als werkgever de meest relevante mogelijkheden biedt, inclusief bijpassende infrastructuur van laadpunten als dat nodig is.