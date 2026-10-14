Renault Kangoo E-Tech electric: tot 354 kilometer actieradius en sneller laden

Nieuws

Verwacht geen nieuwe koplampen of kleuren. Maar wel veranderingen die er echt toe doen voor een bestelwagen. En dan vooral de stekkerversie ervan: de nieuwe Kangoo E-Tech electric is krachtiger, kan meer kilometers op een lading rijden en is bovendien een stuk sneller aan de snellader. En dan is er nog meer te melden.

Elektrische Kangoo verkoopt het best

De Renault Kangoo blijft leverbaar met dieselmotoren, maar het is de elektroversie die het meeste nieuws meekrijgt. Logisch voor de Nederlandse markt, waar de E-Tech dit jaar tot en met het derde kwartaal 461 keer op kenteken is gezet. Tegenover slechts 78 diesels.

Voor alle Kangoo's: nieuw infotainmentsysteem

Daarom eerst de vernieuwing waar alle Kangoo's van genieten. Dat is niet meer dan de toevoeging van een 10-inch touchscreen met OpenR Link, waarop ook externe, bedrijfseigen apps kunnen draaien. Dit als vervanging van het eerdere 8-inch scherm. Het systeem reageert volgens Renault twee keer sneller en ondersteunt Apple CarPlay en Android Auto. De kaarten van TomTom zijn bovendien ingewisseld voor kaarten van HERE.

De elektrische versie krijgt bovendien een EV Route Planner, batterijvoorverwarming en mogelijkheden om het laden op afstand te bedienen.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Dan de e-vernieuwingen

Wat betreft de E-Tech electric valt er veel meer nieuws te delen:

Batterij groeit van 44 naar 52 kWh

Vermogen groeit van 120 pk/245 kW naar óf 135 pk/270 Nm óf 155 pk/300 Nm

Snellaadvermogen van 80 naar 100 kW (240 km ipv 180 km bijladen in 30 minuten)

Maximale actieradius van circa 300 km naar 354 kilometer, afhankelijk van de uitvoering en carrosserievariant. De definitieve homologatie volgt nog

AC-laden stuk trager

AC-laden gaat echter iets langer duren. Met 11 kW laadt de nieuwe Kangoo van 15 naar 80 procent in 3,5 uur (eerder 2,6 uur), met 22 kW duurt dit zo'n 1 uur en 45 minuten (was 1,5 uur). Tijdens een lunchpauze van een half uur kan de 22 kW-versie volgens Renault zo'n 70 km bijladen.

Flink terugwinnen

Om een laadpaalbezoek uit te stellen, krijgt de nieuwe bestelwagen maar liefst vier niveaus voor regeneratief remmen. Ook interessant is de Perfo-modus als aanvulling op de eco- en normaal-modi. Perfo spreekt tijdens de activatie het volledige koppel en vermogen aan. Dit kost vanzelfsprekend extra stroom, maar kan handig zijn bij een zware lading tijdens het rijden in heuvels of steile op- en afritten of wanneer een snelle acceleratie even nodig is tijdens het inhalen. Vanwege de extra energievraag is het geen stand om aan te laten staan.

Wekelijks het laatste bedrijfswagennieuws? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Vehicle-to-load

Een andere praktische toevoeging is Vehicle-to-Load (V2L). Hiermee kan de tractiebatterij externe apparatuur van stroom voorzien, bijvoorbeeld elektrisch gereedschap of een luchtcompressor. Dat kan handig zijn op locaties waar geen stopcontact beschikbaar is.

Wat is de prijs van de nieuwe Renault Kangoo (2027)?

De prijzen voor de vernieuwde Kangoo volgen later dit jaar, net zoals de exacte datum van de marktintroductie. Het model blijft verkrijgbaar met dieselmotoren en elektrische aandrijving, in twee lengtes: 4,49 en 4,91 meter. Ook varianten met dubbele cabine en platformcabine blijven deel uitmaken van het aanbod.