PARTNERBIJDRAGE

Een afspraak die niet doorgaat, een levering die vertraging oploopt of medewerkers die noodgedwongen moeten wachten. Als een bestelwagen onverwacht stilstaat, heeft dat gevolgen voor de hele bedrijfsvoering. De uptime van een bedrijfswagen is dan ook een belangrijke factor voor het bedrijfsresultaat.

Elke kilometer telt voor je bedrijfsvoering

Een bestelwagen moet doen waarvoor hij bedoeld is: rijden, vervoeren en werk mogelijk maken. Hoe meer een bedrijfswagen beschikbaar is, ook wel uptime genoemd, hoe efficiënter een onderneming kan werken. Onverwachte stilstand gooit de planning overhoop. Werkzaamheden moeten worden verzet, alternatieve vervoersoplossingen kosten geld en afspraken met klanten of leveranciers komen onder druk te staan.

Daarmee raakt een technisch probleem, hoe klein ook, al snel meerdere onderdelen van de bedrijfsvoering. Voor ondernemers die dagelijks afhankelijk zijn van hun bestelwagen, is een betrouwbare bedrijfswagen dan ook geen luxe, maar een belangrijke voorwaarde om klanten goed te bedienen.

Kia PV5: zekerheid vanaf de eerste kilometer

Met de Kia PV5 speelt Kia in op die behoefte aan continuïteit. Het merk borduurt daarbij voort op de betrouwbaarheid die het al jarenlang in de personenwagenwereld heeft opgebouwd. Dat begint bij de garantievoorwaarden: zeven jaar of 150.000 kilometer voertuiggarantie en zelfs acht jaar of 160.000 kilometer garantie op het batterijpakket.

Ook het dealernetwerk speelt een belangrijke rol. Met een uitgebreid netwerk, waaronder achttien gespecialiseerde verkooplocaties en 78 servicelocaties voor de PV5, kunnen zakelijke rijders terecht bij specialisten die zich richten op Kia's bedrijfswagenaanbod. Bovendien biedt Kia 24-uurs pechhulp, zodat ondernemers ook onderweg op hulp kunnen rekenen.

Onverwachte stilstand voorkomen

De Kia PV5 beschikt daarnaast over connected diensten die bijdragen aan meer grip op het wagenpark. Denk aan inzicht in voertuiggegevens en onderhoudsinformatie, waardoor onderhoud beter voorspelbaar wordt en eerder kan worden ingepland. Dat helpt onverwachte onderbrekingen te beperken en geeft ondernemers meer operationele zekerheid.

Want uiteindelijk draait het om één ding: kunnen blijven ondernemen. Een bedrijfswagen die betrouwbaar presteert, ondersteund wordt door een sterk dealernetwerk en connected technologie, helpt ondernemers om de planning op koers te houden en klanten op tijd te bedienen.

Meer weten?

Wie wil weten hoe Kia dit aanpakt, ook in 2027 met de pas gepresenteerde grotere broer PV7, kiest voor deze Kia-webpagina.