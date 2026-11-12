Waarom Chinese bedrijfswagens nog niet doorbreken in Europa

Nieuws

Chinese bestelwagens zijn nog geen verkoopkannonen in ons land. Terwijl ze voor een goede prijs goede prestaties bieden. Hoe kan dat? Is het omdat het nogal eens gaat over spionage en onderhoudsproblemen?

28 Chinese bussen in oktober 2026

Chinese personenauto’s zoals BYD en XPeng zijn goed vertegenwoordigd op het Nederlandse asfalt. Dat verhaal ligt iets anders bij bedrijfswagens. De cijfers liegen niet. Van de 2609 in oktober 2026 verkochte bedrijfswagens in Nederland, waren er slechts 28 Chinees. In de eerste drie maanden van dit jaar werden er 241 verkocht. Op een totaal van 17.266. Waarom blijft de Chinese invloed hier zo beperkt? Vallen de prestaties tegen? Of is de prijs te hoog?

Koudwatervrees voor Chinese merken?

Het antwoord op beide vragen is nee. Met de prestaties van Chinese bussen is niet veel mis. Ze kennen een prima actieradius en zijn juist relatief goedkoop, vergeleken met Europese tegenhangers. De oorzaak ligt mogelijk eerder bij het imago én koudwatervrees bij de klant.

Chinese auto’s en bussen zijn relatief nieuw ten opzichte van traditionele merken als Volkswagen en Renault. Dus misschien iets zoals 'wat de boer niet kent…'. Of gaat het over imago. Meer dan eens zie je de woorden ‘Chinese auto’ en ‘spionage’ in dezelfde kop terugkomen. Westerse overheden maken zich zorgen over de aanwezigheid van auto’s die afkomstig zijn uit een regime waar het doodnormaal is om burgers in de gaten te houden met bijvoorbeeld camera’s. En laten die Chinese bestelwagens nu helemaal vol zitten met camera’s.

Wat als al deze camera’s worden gebruikt om ook gevoelige informatie naar het Verre Oosten te versturen? Mede om die reden hebben meerdere overheden Chinese auto’s geweerd van militaire complexen. Recent deed dit fenomeen zich voor op de Amerikaanse legerbasis in Okinawa, Japan. Afgelopen week meldde de Volkskrant bovendien dat het Duitse leger Chinese auto's weert van kazerneterreinen. Let wel: er is nog geen hard bewijs dat Chinese auto’s zich daadwerkelijk schuldig zouden maken aan spionage. Maar misschien dat het toch zijn weerslag heeft op de verkoopaantallen

Servicegraad bij Chinese merken lijkt de echte crux

Een ander gegeven dat de verkopen mogelijk beperkt, is het serviceapparaat. Fysieke dealers van Chinese merken zijn er nog niet veel en niet elke gemiddelde garagist heeft zomaar de juiste onderdelen liggen voor elk Chinees model. Voor ondernemers zou dit een hoger risico op stilstand kunnen betekenen. Dat dit niet uit de lucht valt, blijkt wel uit de reactie van verzekeraar Univé. DIt bedrijf uitte onlangs zorgen over de onderdelenvoorziening, waardoor schadehertstel te lang duurt. Het leidde ertoe dat de verzekeraar een aantal Chinese personenwagenmerken in de ban deed. DIt beeld helpt natuurlijk niet mee in de ondernemerswereld.

Echter, op servicegraad groeien sommige merken hard. Farizon heeft ondertussen zo'n 40 servicepunten in Nederland, Maxus 10. Het zijn dan ook de Chinese merken die in ons land de dienst uitmaken. Wat mogelijk goede vooruitzichten biedt voor de toekomst.