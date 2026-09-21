Deze Chinese bestelwagen laadt bijna dubbel zoveel als de e-Transporter

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Nadat eerder de Chinese merken Maxus en Farizon de strijd aangingen op de Europese markt, komt vanaf volgend jaar Delivan de kussens opschudden. De lichte bedrijfswagen van Chery Commercial Vehicle komt in verschillende versies, waarbij een versie behoorlijk opvalt.

Extra veel laadvolume

De basis van het Europese gamma wordt gevormd door de Delivan L1H1 en L2H3. Met name die laatste valt behoorlijk op. Met een vergelijkbare lengte met bijvoorbeeld een Volkswagen e-Transporter L2 (5450 mm Volkswagen, 5495 Delivan), biedt de Chinees 11,6 m3 laadvolume. De e-Transporter beschikt over maximaal 6,8 m3.

Prettig in stadse omgeving

Dit komt omdat de Transporter - en vanzelfsprekende de gelijkwaardige Ford Transit Custom - (nog) niet in H3 leverbaar zijn. Deze taak wordt vooralsnog waargenomen door grotere broer Crafter. Dan heb je wel met een lengte van bijna zes meter te maken. De Delivan H3 lijkt daarmee voor stadse omgevingen een goed alternatief met zijn kortere lengte.

De L1H1 heeft een maximaal laadvermogen van 1.400 kilogram en een trekvermogen van 2.500 kilogram. Waarmee het merk eveneens bovengemiddeld scoort.

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426 km actieradius

De accupakketten variëren van 50,4 tot 97,4 kWh. Afhankelijk van de uitvoering bedraagt de WLTP-actieradius maximaal 426 kilometer. Heel fors voor een bestelwagen uit het middensegment, waar maximaal 400 km zo´n beetje de lat is. Laden van 15 naar 80 procent duurt volgens Delivan ongeveer 22 minuten.

Vier ombouwvarianten

Op de IAA toonde Delivan bovendien meteen vier gespecialiseerde uitvoeringen: een Crew Van, Fridge Box, Tool Storage en 3-Way Tipper. Voor deze versies werkt het merk samen met Europese carrosserie- en ombouwspecialisten, waaronder Gruau en Sortimo. Ook bouwt het merk verder aan lokale activiteiten in Europa, waaronder R&D, service en samenwerkingen.

Wat is de prijs van de Delivan (2027)

De prijs van de Delivan is nog niet bekend. Het merk gaat waarschijnlijk pas medio 2027 commercieel van start in Nederland.